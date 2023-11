Démaquillants yeux, nos bests

Se démaquiller le soir est déjà une très bonne action pour notre capital beauté. Choisir le bon produit est un must car sinon : yeux de panda le matin et en prime vieillissement prématuré du contour de l’oeil.

Pour bien le choisir voici quelques conseils, non exhaustifs:

-Tout d’abord on mise sur un waterproof, pourquoi ? Car il est censé tout effacé sur son passage. En tous cas, mieux qu’un démaquillant yeux classique.

-On jette son démaquillant gel car truffé d’alcool, il sensibilise et fragilise à la longue le contour de l’oeil.

-On privilégie ceux pour yeux sensibles, et on évite les 2 en 1 du genre yeux, visage.

-IL faut agiter le flacon avant chaque utilisation pour mélanger les deux phases. On l’appliquer sur un coton sec et on passer délicatement sur les paupières et les cils. Ils ne nécessitent généralement aucun rinçage.



Voici nos chouchous :

-Petit prix (4,80 euros), il fait le job : le démaquillant doux waterproof pour les yeux de Nivéa. Enrichi en acide hyaluronique il hydrate le contour de l’oeil et convient parfaitement aux porteuses de lentilles. Seul bémol : il faut repasser plusieurs fois sinon le panda sera présent à la table du petit déjeuner.

-Vendu en pharmacie et parapharmacie, le démaquillant Biotherm Biocils (15 euros). Cette solution biphasée élimine instantanément et tout en douceur le maquillage waterproof, sans laisser de film gras :

– une phase huileuse qui facilite le retrait des pigments et retire les mascaras les plus résistants.

– une phase aqueuse comprenant un agent nettoyant non doux non ionique pour parfaire le démaquillage. Résultat : le maquillage disparait vite et bien.

-Selon moi le top du top : Take it off de Charlotte Tilbury (31 euros chez Séphora, 17 euros chez Asos). Il vient à bout des maquillages les plus soutenus et est absolument parfait pour les flemmardes qui comme moi aime que le démaquillage aille vite. Sa formule hydratante innovante est composée de camomille apaisante et d’extraits d’euphraise pour dissoudre et retirer délicatement le maquillage waterproof et de longue tenue. Il vous suffit de secouer, imbiber et faire glisser ! J’aime particulièrement qu’il soit enrichi d’ euphraise (effet apaisant pour raviver les yeux fatigués du bout des doigts) et de dérivé de noix de coco ( pour traiter les cils et les lèvres)