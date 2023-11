Fendi X Ergobaby

C’est la nouvelle mode de ce mois d’octobre, FENDI Kids a annoncé son partenariat avec Ergobaby, leader des portes-bébés physiologiques et haut de gamme. Les bébés chics vont être au mieux dans ce porte-bébé qui mêle l’identité visuelle de FENDI à la praticité du design ergonomique d’Ergobaby.

Le Porte-Bébé Ergobaby x FENDI Kids Omni™ Breeze est l’incarnation de la mode et de la fonctionnalité. Méticuleusement fabriqué avec l’emblématique impression du logo FF dans la couleur tabac signature, il combine harmonieusement le style FENDI au design renommé d’Ergobaby. Les détails jaunes et le logo FENDI Roma de même couleur imprimé sur la pochette amovible font de ce porte-bébé un objet incontestablement FENDI.

Réimaginé pour la collaboration, le modèle signature Porte-Bébé Omni™ Breeze offre toutes les options de portage dont un parent a besoin au fur et à mesure que le bébé grandit, du nouveau-né aux premiers pas, en gardant le bébé près de lui tout en ayant les mains libres. Avec ses quatre positions de portage réglables – face au porteur, face au monde, sur la hanche et sur le dos – le Porte-Bébé Ergobaby x FENDI Kids est également doté d’une capuche pliable pour la protéger du soleil et pour plus d’intimité lors de l’allaitement. Les bretelles entrecroisables et le support lombaire rembourré assurent un confort supplémentaire au dos du porte-bébé, tandis que les poches latérales incorporées permettent de garder tous les éléments essentiels à portée de main.

980 euros tout de même … sinon vous pouvez toujours allier chic et confort de bébé avec un modèle plus abordable, le léopard, toujours chez Ergobaby à 180 euros.