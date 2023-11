Halloween & Tattoopen

On adore les planches de tatouages enfant Halloween de Nailmatic sur le thème des monstres : à colorier et à personnaliser ! Des créatures marrantes et un peu effrayantes, à adopter en tatouages éphémères Halloween !

La bonne idée : les enfants peuvent personnaliser leur tatouage temporaire en choisissant leurs couleurs, grâce aux feutres TATTOOPEN.

– 12 tatouages à découper sur le thème des monstres : dragon, fantômes, squelette, aliens…

– Sortez-les pour un anniversaire à thème, une pyjama party ou pour fêter Halloween !

Ces tatouages éphémères (4,50 euros) sont pensés pour les enfants. Ils s’appliquent avec de l’eau, tiennent 3 à 7 jours et s’enlèvent très facilement. L’ encre des Tattoopen est adaptée aux peaux sensibles, même à celle du visage ( coloris à choisir parmi plus de 10 -10,50 euros chaque). Les enfants en sont fans, et les parents …. aussi !

www.nailmatic.fr