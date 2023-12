Perte de cheveux, démangeaisons, pellicules sèches, pointes qui cassent …. autant de problèmes qui ruinent le moral et qui font que notre tignasse nous préoccupe. Alors on achète 3 tonnes de shampoings, baumes, après shampoings . Mais pour des cheveux sains, il faut un cuir chevelu sain. Et ça il n’y a qu’un expert qui pourra connaitre la routine capillaire qui’i aura que vous mettez en place pour avoir une chevelure digne de ce nom.

Je vais vous raconter mon histoire : Depuis l’année dernière j’ai le cuir chevelu qui me démange. je me suis dit que c’était parce que je faisait des couleurs, que ma fille attrapant régulièrement des poux je traite toute la famille avec pesticides donc qu’il fallait que j’hydrate, hydrate, hydrate mes cheveux et mon cuir chevelu. J’ai tout acheté : shampoing, après shampoing, huile, baume, masque. Mes cheveux sont doux, mais doux (et plats et cela me démange toujours).

Sur les conseils d’une amie je prends RDV chez un spécialiste : le Spa capillaire René Furterer, boulevard des Capucines à Paris, pour un diagnostique capillaire suivi du Soin Absolu (2H, 183 euros)

Muni d’un cappiliscope, une innovation à la pointe de ce que peut offrir la technologie aujourd’hui. Une experte analyse mon cuir chevelu pour comprendre au mieux les besoins de mes cheveux, adapter mon soin puis me proposer la routine adéquate qui me permettra de continuer le soins à la maison pendant quelques temps.

Là c’est la surprise : je sur-hydrate mon cuir chevelu qui réagit en produisant des pellicules grasses (on ne les voient pas car contrairement aux pellicules sèches qui tombent, celles ci restent accrochées et asphyxie le cuir chevelu . Résultat : perte de cheveux et démangeaisons. Je comprend alors que j’avais tout faut et que mon cuir chevelu se doit d’être pris en main avec des soins adapté. S’en suit un soin sur mesure dans une cabine privative après le diagnostique s’en suit un modelage préparateur, un soin avant-shampoing et un soin traitant, un soin masque, un soin rinçage. Chaque pause est réalisée sous vapeur afin que les actifs pénètrent au coeur du cuir chevelu et de la fibre capillaire. Vient ensuite un brushing.

On me remet mon ordonnance à réaliser sur 3 mois :

Le gommage – 24 euros : Ce soin détox avant-shampoing à la formule 99% d’origine naturelle nettoie le cuir chevelu en profondeur et élimine l’excès de sébum en 3 minutes, pour vous aider à retrouver des cheveux en pleine santé. Formulé à base d’Aloe Vera bio et enrichi en Sel Marin de Guérande, en Charbon Végétal et en Huile Essentielle bio d’Orange, ce gommage purifiant offre une véritable cure détox au cuir chevelu tout en lui apportant de l’hydratation. Sa texture exfoliante fondante au parfum naturel se transforme le temps d’un massage en une mousse légère, facile à rincer. S’utilise une fois par semaine pour éliminer les impuretés tenaces et désobstruer les pores du cuir chevelu.

–Astera – 38 euros : Concentré apaisant fraîcheur & pureté : 1ère étape incontournable avant-shampooing : ce soin expert apaise instantanément le cuir chevelu pour des cheveux plus légers en pleine santé. IL s’applique assez facilement. Grâce à sa teneur 10x plus élevée en extrait d’Astéracée apaisant, ce concentré biphase soulage le cuir chevelu et apporte un confort durable. Le temps d’un massage régénérant, Astera procure une sensation de fraîcheur grâce à ses délicates notes mentholées relaxantes, offrant un véritable moment de détente et de bien-être. La chevelure est éclatante de santé et plus légère dès les premières applications. Les cheveux sont plus souples, plus sains et regraissent moins vite.



–Karité Nutrition -15 euros, huile intense avant shampoing à poser sur les longueurs et pointes . 1 à 2 fois par mois.



–NéoPur – 12 euros : Ce shampoing antipelliculaire équilibrant formulé pour un usage fréquent assainit le cuir chevelu tout en rééquilibrant son microbiome. Grâce à sa formule nettoyante douce aux extraits brevetés de Céleri et de Gingembre sauvage 100% d’origine naturelle, le cuir chevelu retrouve son équilibre et les pellicules grasses disparaissent durablement. Shampoing après shampoing le cuir chevelu est apaisé, purifié et regraisse moins vite. Les cheveux sont légers, brillants, en bonne santé.

• EFFET ANTIPELLICULAIRE RAPIDE ET DURABLE : élimine les pellicules visibles dès la 1ère application. Efficacité anti-récidive démontrée après 1 mois d’arrêt.

• ANTI-DÉMANGEAISONS : soulage l’inconfort immédiatement et durablement grâce à l’extrait de Céleri.

• NORMALISE LA PRODUCTION DE SÉBUM : grâce à l’action sébo-régulatrice de l’extrait naturel de Curbicia.

Masque Absolue Keratine – 43 euros : Ce soin ultra-concentré au parfum envoûtant répare intensément les cheveux abimés, sur-sollicités par la répétition de techniques agressives : colorations, lissages, brushings… Spécifiquement développé pour les cheveux nomaux à fins, il est enrichi de trois actifs restructurants d’origine naturelle. La Kératine Végétale reconstruit en profondeur les chaînes de kératine altérées. La Biocymentine scelle les écailles. L’huile de Cameline bio certifiée Fair For Life nourrit et protège le cheveu. Dès la première application, les cheveux sont démêlés, doux et brillants, tout en légèreté. Ils retrouvent force et résistance durablement. S’utilise en cure d’un mois, une à deux fois par an.

Sachez que vous pouvez prendre rdv au salon Furterer pour un diagnostique Capilliscaope pour 40 euros et qu’il est offert à partir de 55 euros d’achat.

Si vous n’habitez pas Paris, la clinique du cheveux propose des diagnostiques et soins dans toute la France. Et si vous préférez le 100 % bio allez faire un tour chez Centifolia, Propolia ou Biocoiff vous y trouverez des shampoings et après shampoings tout à fait adaptés.

A noter, une fois le souci éliminé, on continue 1X par mois un duo adaptés à sa problématique spécifique.