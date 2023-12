La crème des enfants….

Ce n’est pas la première fois que je suis dithyrambique sur les produits de soins de Bonpoint, cette fois ci je vais vous parler de la crème visage airless.

L’hiver approchant je cherchais une crème hydratante enfant qui respecte leur PH sensible et apporte la même sensorialité qu’une crème d’adulte. Ma fille ayant une peau extrêmement sensible il est difficile de trouver des produits qui peuvent lui correspondre. Elle peut virer au rouge pivoine à l’application d’une lotion bébé.

La crème Bonpoint Airlesse répond si parfaitement à ces critères que tout le monde dans la maison l’utilise, mon mari et moi se faufilons régulièrement dans la salle de bain de ma fille de 6 ans pour lui en piquer.

Riche et fondante, elle hydrate intensément la peau, protège des agressions extérieures, apaise les irritations et les sensations de tiraillement. Les peaux les plus délicates et sensibles sont apaisées, douces et durablement hydratées. Elle ne laisse aucun fini gras, ce qu’apprécie enfant et mari.

Son flacon hermétique et ergonomique avec une pompe, délivre la juste dose, et protège des actifs de l’air et de la lumière grâce à sa fonctionnalité airless.

Bravo Bonpoint !

50ml, 78 euros.