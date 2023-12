Cette saison annonce le grand retour du nude en maquillage et plus particulièrement pour nos mains. Après de longues années de rouge Big Apple de chez OPI, de bleus Kure Bazaar et de taupes Chanel, c’est enfin le retour du chic à la française.



Personnellement je préfère les transparents au mattes, les mattes étants très difficiles à appliquer si l’on n’est pas une experte. Si vous maniez le pinceaux comme personne, alors le Bubble Bath OPI est fait pour vous. Un rose délicat, parfaitement couvrant.

Si en revanche vous êtes comme moi, optez pour les transparents qui confèrent tout autant d’élégance à vos doigts manucurés. Evidemment il y a les classiques : le Mademoiselle de chez essie (un rose délicat translucide) ou le Ballerine de Chanel, tout aussi élégant.

Pour une très belle palette bio, vous trouverez votre bonheur chez Kure Bazaar, qui a crée pour cette saison une Rose Nude Collection avec 3 dégradés de roses, glossy, tout en transparence. Mon coeur balance entre Dolce, un rose poudré transparent qui habille subtilement les mains, Rose Snow (un rose subtile qui donne bonne mine aux mains), et French Rose petit frère rosé de French Nude (dans le même esprit mais rosé, tout en transparence, très frais). Impossible de choisir ? Composez votre coffret de 3 Vernis à Ongles Kure Bazaar , présentés dans une jolie boite c’est aussi un joli cadeau à offrir.