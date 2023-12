Soins pour animaux

Lorsque l’on se retrouve avec sa petite boule de poils entre les bras, on ne s’imagine pas le nombre de choses auxquelles il faut penser : quelles croquettes, quels jouets, laisse ou harnais?…. L’hygiène de nos quatre patte est également un sujet très important. Le Ph de leur peau est bien différent du nôtre et il ne faut en aucun cas leur appliquer nos shampoings, savons ou autres au risque de leur provoquer démangeaisons et eczéma.

C’est pourquoi pas mal de marques se sont lancées sur ce marché. Après pas mal de tests, nous en avons sélectionné une particulièrement : Propolia. Cette marque qui s’adresse à toutes la famille a élargit son offre en proposant une gamme spécifique pour nos animaux. Fidèle à ses valeurs et à son engagement Propolia signe également cette gamme bio et des formules naturelles élaborées dans leur propre laboratoire.



Mais revenons à nos 4 pattes : Polka (5,5 mois) petite King CharlesXJack Russel a testé et approuvé tout spécialement 3 produits :

Le shampoing Tout pelage (11 euros): Sans sulfates et à la propolis il est idéal pour les usages fréquents (attention tous les mois maximum, sauf si votre animal s’est roulé dans la boue bien évidemment). Polka a aimé le fait que la fragrance de ce shampoing soit délicate et sans aucun additif chimique. Car quand c’est le cas, première chose qu’elle fait : se rouler vite dans quelque chose qui sent vraiment pas bon, histoire de se réapproprier son odeur. Là rien , autant vous dire que nous étions ravis !



Le baume coussinets et peau (14,50 euros): D’origine 100 % naturelle, il est composé de 75% d’ingrédients bio pour le soin et la réparation de la peau ainsi que des coussinets secs et fragilisés. Leur bien-être est préservé grâce à l’action de la propolis et du karité ! A appliquer régulièrement chez les bébés en prévention.



Le spray oreilles (7,80 euros) : Rougeurs, démangeaisons, mauvaises odeurs, l’hygiène des oreilles de notre animal de compagnie est une véritable préoccupation du quotidien. En alliant propolis et calendula Propolia propose une action protectrice naturelle.