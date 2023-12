Les crèmes Homme

Et oui, nos chéris ont aussi le droit de se chouchouter et de se faire chouchouter, d’autant qu’ils aiment cela! Leur peau, plus épaisse, que la nôtre à des besoins différents et nos crèmes ne correspondent que rarement (en voilà une bonne nouvelle! C’est un bon argument lorsque votre +1 tente d’utiliser votre pot à 300 euros).

La nouveauté sur le marché de l’homme est incontestablement le lancement en France de la marque Horace. Dédiées à nos poilus préférés elle a été fondée par 2 copains. Chez Horace, tous les produits sont naturels. C’est à dire qu’ils sont composés entre 95 et 100% d’ingrédients d’origine naturelle, que ce soit par exemple l’huile de figue de barbarie, le ginseng, ou les huiles essentielles de romarin et d’eucalyptus. Il font en sorte de trouver dans la nature des ingrédients à la fois bons pour vous et efficaces. Vous pouvez avoir confiance en eux : ils sont sains. Leurs produits sont même bio jusqu’à 70%. Utiliser des ingrédients naturels, c’est la garantie pour vous d’avoir des produits bons pour la planète, sains, et efficaces. Chez eux on adore…. Tout ! La marque est pensée comme celle d’une femme : peau mixte ? vous trouverez votre bonheur, peau grasse? vous trouverez votre bonheur, peau sèche ? vous trouverez votre bonheur, peau en manque de tonus? vous l’aurez compris , vous trouverez votre bonheur. Et tous cela pour un prix raisonnable, une crème visage étant aux alentours de 16 euros et le contour des yeux à 20 euros.

Histoire de changer, car oui à chaque pot on change de marque afin que la peau ne s’habitue pas aux actifs et qu’elle continue de « travailler » allez faire un petit tour vers les produits bio comme chez Douceur Cerise. Sa crème bio à la mélisse et aux plantes fraîche des Alpes (24 euros) convient aux peaux sèches et également aux peaux mixtes. Un soin de jour parfait pour hydrater les couches supérieures de l’épiderme et redonner vitalité à votre peau !

Pour ceux en recherche d’un anti-âge spécifique pour sèches à mixtes, Centifolia propose un fluide à l’extrait de Cactus biologique. Lovée dans un flacon airless sa texture non grasse et non collante laisse la peau lisse, souple et sans brillance. Le teint est lumineux et uniforme. (15 euros).