Découvertes 2024

Hé oui, nous avons faits de vraies belles et innovantes découvertes beauté dans ce début 2024.

Corps, visage…. On vous dit tout :

Tout d’abord une marque qui n’est pas nouvelle sur la marché mais qui est une découverte pour la rédaction: Les laboratoires du Cap Ferret. Créée par un pharmacien biologiste cette marque spécialiste des peaux matures propose une superbe gamme très complète du sérum, en passant par l’huile démaquillantes, crèmes et crèmes corps. Perso je ne ne peux plus me passer de l’onctueuse un baume pour le corps en pot, qui hydrate intensément sans laisser de corps gras mais surtout qui sensoriellement transporte. Sa fragrance enveloppante sans être prégnante tandis que sa texture se situe entre la crème fouettée et le baume (55 euros les 200ml).

Pour toute la famille: Cicabio de Bioderma s’agrandît : une vraie révolution pour toutes les peaux fragilisées qui ne cicatrisent pas très bien, voire disons le : mal.

Avec Cocabio Crème +, cicatrices ne sont plus u’un mauvais souvenir/ Formulée avec des ingrédients biomimétiques, elle interagit avec les mécanismes naturels de la peau pour agir sur les causes et les conséquences.En plus de restaurer la diversité du microbiome, elle répare, apaise et prévient de l’hyperpigmentaton cicatricielle. NB: cette pépite se décline également en SPF50!(12,50 euros l’une).

Vient ensuite Itabü… Une approche holistique pour redéfinir les codes du bien-être et de la beauté: se ressourcer pour mieux rayonner!. Des rituels quotidiens à faire chez soi qui se complètent par des podcasts à écouter chez soi. une expérience sensorielle unique pour un voyage intérieur en toute conscience . On adore !