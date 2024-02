Palettes yeux « Nude »

2023 a amorcé un tournant en maquillage confirmé sur le début 2024 et qui va perdurer quelques temps : le retour du Nude. Mais attention ce rude est un rude travaillé, les pigments se fondent, se travaillent savamment pour mettre en valeur ses atouts, cacher les défauts, voire pour les hoody eyes en jouer. Car oui ces palettes peuvent tout faire. Alors voici mes chouchous :

En petit prix, la palette yeux Innoxa (02, tons chauds)est parfaite, on aime ses 6 harmonies de teintes délicates au fini mat et satiné qui habillent les yeux de nuances dorées à cuivrées. Pensée pour les yeux sensibles, elle es composée de 81% d’origine naturelle (16,90 euros).

Chez Chanel (58 euros), c’est un quatuor couture (numéro 308) qui se décline au service de la créativité. Sa formule optimisée allie douceur et facilité d’application pour exprimer la couleur à son maximum : fidèle, lumineuse et homogène. Les nuances se déclinent en effets variés : mat, satiné, irisé ou métallisé. Un boitier à large miroir, laqué noir, pratique et nomade.

Résultat : Les quatre fards se modulent à l’infini et dessinent un regard naturel ou intense, en amande ou smoky.

Spécialiste du « Born this way » la marque Too Faced (en exclu chez Séphora) et sa palette Natural eyes Neutral (47 euros les 9 teintes) réinvente l’œil naturel et pour la toute première fois, Jerrod Blandino, le cofondateur et directeur créatif, a créé une collection entière pour capturer le fameux regard « sexy-natural ». Les teintes riches en pigments offrent un véritable gain de couleur, la formule soyeuse se fond sans effort sur la peau. est inclut également le célèbre Guide Glamour avec trois looks pour aider à se lancer. NB : le parfum gourmand de noix de coco qui peut soit séduire soit faire fuir.

La plus pro : Connect in colors Infiltrated nudes de MAC: Une palette de 12 fards à paupières au look nude, conçue avec des pigments purs et faciles à appliquer, pour une infinité de looks, du plus simple au plus sophistiqué (59 euros). Cette gamme complète de nudes et d’essentiels se caractérise par une texture légère dans une variété de finis mats, scintillants, pailletés et métalliques. La formule inédite se fond en douceur sur les paupières – permettant une application facile, la possibilité de construire et d’estomper le fard à paupières à votre convenance. Les pigments sont 25 % plus nombreux que dans dans les précédentes palettes de fards à paupières M·A·C. Connectée, on peut scanner le boitier pour un maximum d’inspiration étape par étape.