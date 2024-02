Saviez-vous que lorsque l’on retouche des photos pour un magazine ou une pub, la première chose réalisée est le blanchiment des dents. peu importe qu’elles le soient déjà , on blanchit! Pourquoi ? car les dents blanches illuminent instantanément et gomment quelques années. Hormis le blanchiment en cabinet, les facettes etc il est désormais possible d’avoir dentifrices de vrais résultats avec des méthodes plus faciles et surtout beaucoup plus abordables qui respectent vos dents et la planète, car oui des solutions naturelles existent bel et bien:

Blanchir d’une teinte voire deux teintes est tout à fait possible avec les dentifrices blanchissants. Attention il faut le choisir doux, l’idée et de na pas y aller au Karcher mais en douceur .

Pour cela voici une petite sélection idéale pour enlever les tâches , à base de charbon actif, ils gomment délicatement l’émail, à utiliser tous les jours jusqu’à disparition des tâches puis en entretien ( dentifrice naturel Respire -6 euros, Fluowhite -4 euros. Pour ceux qui préfèrent une poudre de charbon existe chez le spécialiste du charbon japonais :Rezo . On utilise la poudre 2 à 3 fois par semaine en application sur son dentifrice, une mini-pincée suffit, cela neutralise la mauvaise haleine, assainit la bouche et blanchit les dents (14 euros).

Chez Centifolia (3,90 euros), le savoir faire ayurvédique est plébiscité :Ce dentifrice assure une hygiène buccale parfaite gra^ce à l’eau de coco. Il nettoie, blanchit et protège efficacement les dents de toute la famille à partir de 7 ans. Sa formule au goût naturel de menthe protège les gencives et participe à la blancheur naturelle des dents, sans être abrasifs pour l’émail.

Vient ensuite le sérum The Smilist. La marque glamour pour un joli sourire. Le flacon super joli est composé de prébiotiques et ne contient aucun peroxyde. Il stimule la blancheur, déminéralise l’émail, rééquilibre l’éco-système buccal . Le mode d’emploi est simplisme : Après le brossage du soir, sécher les dents avec un tissus doux, appliquer 3 à 4 gouttes sur la brosse polissante The Smilist ( ou d’une autre marque). Appliquer sur l’émail puis laisser sécher 10 secondes. Ne pas rincer. A utiliser pendant 28 jours sans interruption (30,90 euros les 30 ml).