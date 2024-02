Des livres pour se faire du bien

Depuis janvier, je lis des livres qui me font du bien. Pas de developpement personnel au programme, mais plutôt les bons conseils pour se sentir mieux dans son corps et pourquoi pas par la même occasion dans sa tête :



Insomnie, douleurs, eczéma, acouphènes, anxiété … autant de maux qui se soignent très bien avec la réflexologie chinoise. Emeric Persillet signe un livre sur la réflexologie pour soulager facilement, grâce à l’automassage, 50 maux de la vie quotidienne. Pratique manuelle basée sur la simulation des zones réflexes des mains, la réflexologie permet un rétablissement naturel de l’équilibre énergétique du corps qui favorise la guérison . L’ouvrage est très complet: les protocoles sont totalement accessibles et parfaitement expliqués grâce à des photos. Simple et Efficace !

Les auto-massages de Monsieur Réflexologie, Albin Michel, 17,90 euros @monsieur.reflexo



Isabelle Sansonetti, célèbre journaliste pendant plus de 20 ans au Elle, explique tout ce que vous avez voulu savoir sur la médecine et la chirurgie esthétique. Son livre « J’y vais, j’y vais pas » est essentiel pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans un acte tel qu’il soit. Regard fatigué, rides qui s’installent, fesses qu’on aimerait plus rebondies, la médecine et la chirurgie sont aujourd’hui capable de résoudre bons nombres de nos complexes. Mais comment choisir? Qu’est ce qui existe? A quoi m’attendre? Quel est le coût? Isabelle Sansonetti répond à tout !

J’y vais, j’y vais pas? d’Isabelle Sansonetti, Livre de poche, 8,90 euros

Marion Sebih est la personne la plus lumineuse que j’ai rencontrée. Elle rayonne de sa joie, de sa bonne humeur. Professeure de Kundalini Yoga, elle enseigne dans les centres les plus réputés de Paris. J’ai dévoré ses 2 livres très complémentaires : « Le yoga de la femme joyeuse » et « Kundalini des saisons ». « Le yoga de la femme joyeuse » invite à un voyage vers un féminin magique et apaisé. Il se présente comme une exploration féminine avec un triple objectif : Réveiller la puissance du féminin originel, accepter et transformer les douleurs du féminin blessé, se réconcilier avec le masculin sacré. Un livre pour se reconnecter avec vous même au travers de postures, mantras, rituels, guidances musicales…. J’ai adoré ce livre qui devrait être offert à chaque femme tant il est salvateur et magnifiquement illustré par Aurélia Fronty.

Son deuxième livre, « Le kundalini des saisons, yoga du vivant » est un retour au bon sens organique. Au service de la vitalité du corps le kundalini permet la libre circulation de l’énergie vitale. Le kundalini y met en mouvement là où les rigidités (nerveuses, musculaires, osseuses, émotionnelles ou mentales) s’installent en silence. On y découvre la danse des expériences humaines et la danse des saisons. La magie opère: on se sent comme libérée, avec pour ma part un second souffle salvateur. On en redemande! Et tant mieux car son 3 ème ouvrage sortira bientôt !

Le yoga de la femme joyeuse de Marion Sebih, Flammarion 19,50 euros

Le Kundalini des saisons, yoga du vivant » de Marion Sebih, Flammarion, 18 euros