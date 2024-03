Florence Temim, prêtresse du Lift Sourcils

De Paris, en passant par Los Angeles ou Bordeaux, Florence Temim s’est fait un nom parmi les très grandes qui dessinent sur mesure les sourcils des femmes, pour les rendre plus belles, en respectant leur personnalité. D’autant que Florence s’est spécialisée: elle prend soin des femmes de + de 45 ans, âge où les sourcils se dégarnissent et où le regard à très souvent besoin d’un petit coup de lift. Tout un art, …rare !

@florencetemimbeauty

Florence Temim qui es-tu ?

Après avoir créé Le Boudoir du Regard, que j’ai vendu il y a déjà quelques années, j’ai réalisé que c’était une vraie opportunité de ne plus être aux commandes d’un paquebot et de me retrouver sur un petit voilier flottant au vent.

Je suis alors partie 1 an à Cannes réfléchir à ce que je voulais vraiment, et là je me suis aperçue que j’avais envie de retrouver ma fibre artistique que j’avais laissée enfant au profit d’études plus classiques.

Sur ton Instagram ta bienveillance envers les femmes transpire . Comment expliques-tu cela ? C’est assez rare, d’autant que tu restes très franche avec tes clientes.

Donner de la beauté aux femmes n’enlève rien à la mienne. C’est même très satisfaisant, cela me grandit. Donc cela me fait bien.

Je n’ai pas fait des études d’esthétique. J’ai une vision qui est extérieure et plus libre : « On ne fait pas ci, on ne fait pas ça ».

Quand j’ai commencé dans les sourcils, on m’a dit: « Il ne faut pas épiler en haut ». Pourquoi, je ne vais pas épiler en haut ? Pourquoi on ne le fait pas ? Si c’est mieux, il faut le faire !

Je dis les choses parce que je pense que les gens ne disent pas assez les choses, mais toujours avec bienveillance, par exemple : une femme arrive avec un nez long, je lui propose de créer une illusion d’optique pour raccourcir ce nez trop long. Évidemment, on peut aussi rajeunir le regard .

Comment travailles-tu ? Comment rajeunis-tu le regard des femmes de + de 45 ans ?

Enfant, j’ai appris à dessiner selon la méthode du pointillisme, en noir et blanc.

Avant pour les sourcils, on faisait un aplat de couleur, je ne travaille pas comme cela. Je ne prends pas de risque avec le visage des femmes, alors c’est très méthodique. J’ai un protocole précis que j’ai créé. Comme une artiste, je commence par dessiner sur mon modèle une forme, puis j’épile ce qui sort de mon dessin et je comble les trous dans mon dessin. C’était aussi simple que ça.

C’est de la sculpture dans du poil, en fait?

Absolument ! Pour la forme je travaille selon le nombre d’or, je redresse la queue du sourcil et étire l’arc, je dessine la ligne de tes 15 ans, après il faut la mettre en forme, et là la technique est au rendez-vous. Point à point ou poil à poil. L’œil humain voit très bien le trait, le point n’est pas vu par l’humain. Le point permet de faire des jonctions.

Si tu ne fais que des traits il y a un décalage de profondeur.

Quand cela est envisageable, je laisse toujours des poils en tête au contour et en queue afin que ce soit le plus naturel possible. De même au niveau couleur je prends toujours la couleur des racines des cheveux.



Quel est la typologie de ta clientèle ? Mise à part qu’elles sont toutes belles ! On a l’impression que tu fais un casting de belles femmes.

C’est vrai qu’elles sont belles et je m’évertue à les rendre encore plus belles ! Ce sont des femmes de plus de 45 ans, qui pour la plus part n’ont jamais rien fait à leur sourcils car elles ne se retrouvaient pas dans ce qu’elles voyaient : sourcils très noirs, très marqués, elles aiment le naturel, elles savent ce qui les met en valeur.

Souvent elles ont envie de changer le regard qu’elles ont sur elles même.



Est-ce que cela fait mal ?

Ce n’est pas agréable, mais cela ne fait pas mal, ce sont des petites griffures. Cela reste superficiel, pour ne pas faire saigner . On ne sort pas particulièrement rouge, toutes les vidéos de mon compte IG sont faites juste après.



Quel est l’entretien à faire , y a-t-il des retouches ?

Cela dépend des peaux, plus on est jeune plus le renouvellement cellulaire se fait vite, donc cela s’estompe plus vite. Mes clientes reviennent généralement 1 X / an.



Sur ton IG, tu parles de médecine esthétique en totale décomplexion, tu es la bonne copine que l’on aurait toujours aimé avoir qui donne plein de conseils.

Oui, car il faut clairement prévoir, pour bien vieillir il faut économiser jeune, car refaire ses dents, faire un lifting, des injections n’est pas accessible à tout le monde.

On a le droit d’être sa propre star avec des soins auparavant réservés aux stars, alors attention cela va être les gros travaux et un budget conséquent! (rires)



Quand on s’est fait faire les sourcils doit-on continuer à les maquiller ?

« Ah super je ne vais plus avoir à me maquiller! » est ce que l’on appelle une idée reçue ! Ce n’est pas parce que l’on a des cils que l’on ne met pas de mascara …

Je fais en sorte que l’on croit que tu ais des sourcils, cela ne t’empêche pas de les maquiller, d’avoir envie de les accentuer parfois. Ce que je veux, c’est qu’en venant me voir les femmes aient une base parfaite.

Et pour celles qui ne peuvent venir te voir à Paris pour un Lift Sourcils ?

Je propose des consultations digitales : on m’envoie une photo, je dessine et fait une proposition de forme pour que les femmes puissent aller voir une professionnelle dans sa région qui respectera cette ligne.



Lift Sourcils par Florence Temime

Prix : 350 euros, la 1 ère retouche 50 euros, entretien 250 euros

Consultation digitale: 95 euros

contact : @florencetemimbeauty