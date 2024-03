Les nouveaux blushs

Le blush poudre se fait de moins en moins. Question de mode ? Que nenni, les nouvelles technologies offrent des finis plus naturels, glowy, qui marquent moins les traits et sont absolument parfait pour les peaux matures, sèches ou pour les peaux intolérantes.



Parmi l’offre actuelle, se distinguent 5 marques :

Tout d’abord la marque légendaire made in the US : GLOSSIER. Pionnière en la matière, ses petits tubes promettent un blush aérien pour un maximum de Glow. Pas facile de choisir parmi les 7 déclinaisons, toutes aussi naturelles les unes que les autres, d’autant que l’on peut les mixer à l’envie pour se créer sa teinte idéale. Petit bémol: il faut tout de même bien doser sous peine d’en mettre trop ou pas assez. Le bon geste: en appliquer sur le dos de la main puis l’appliquer au doigt pour le fondre parfaitement. Mes couleurs favorites : Puff et Storm que j’applique également en baume à lèvres.

Clout Paint, Glossier , 27 euros l’un.



Quand on parle de fard à joues, on ne peut faire l’impasse sur TRINNY LONDON, marque des quinquagénaires, elle a été pensé par et pour elles. Personnellement j’adore ses Lip2Cheek (11 coloris). Le rendu est naturel, facile à emporter partout dans ses petits pots superposables. Ils restent abordables : 32 euros l’un et s’appliquent soit au doigts soit au pinceau.



Chez MAC, Glow Play (11 coloris) est un blush à la texture poids plume moëlleuse qui glisse sur la peau et y dépose un soupçon de couleur soyeuse et intensifiable pour un fini impeccable. C’est celui qui se rapproche le plus du blush traditionnel car il s’applique au pinceau. Impossible de se rater avec celui ci. Comme celui de TRINNY London et contrairement aux autres, ils contiennent du silicone, à ne pas appliquer sur les peaux réactives donc.



Viennent ensuite mes chouchous d’amour dont les compositions sont irréprochables : ceux de chez VIOLETTE et évidemment ceux de WESTMAN ATELIER.

Chez VIOLETTE, le Bisou Blush est un fard à joues mat et crémeux qui fusionne avec la peau pour créer un effet naturel et frais. Chaque Bisou Blush contient un tourbillon de pigments marbrés qui délivre une teinte multidimensionnelle, pour une bonne mine saine. Le pinceau associé permet de l’appliquer et de l’estomper facilement (34 euros l’un, il se décline en 4 coloris).

Gucci WESTMAN signe « un baton de fard à joues Bébé » aux 7 teintes plus subtiles les unes que les autres. Je l’adore ! il fond parfaitement sur ma peau pour un fini subtil effet bonne mine. Sa composition est absolument incroyable , comme tout le reste de la gamme d’ailleurs. Il s’applique de préférence au doigts (52 euros).

Vive le natural glow !