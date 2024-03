PRO COLLAGEN + ESTHEDERM

Saviez-vous que 5 collagènes essentiels sont impliqués dans les différentes couches de la peau ?

Que l’un améliore la qualité du derme, que j’autre renforcent la cohésion entre les couches cellulaires ou assurent la densité du derme ?



Au cours du vieilissement, divers changement affectent et réduisent la production des collagènes : changement biologiques liés à l’âge, imprégnation hormonale en particulier lors de la ménopause, et bien évidemment l’environnement (UV, pollution, tabac …). C’est pourquoi Esthederm a travaillé sur une nouvelle technologie PRO COLL + pour stimuler la synthèse des 5 collagènes naturellement présents dans notre peau. Les actifs biomimétiques renforcent le maintien et la structure de chaque couche cutané. La fermeté et l’architecture de la peau sont améliorées: la peau est plus lisse en surface.



Avec le sérum PRO COLLAGEN + (85 euros), les volumes sont restaurés, l’architecture du visage est plus harmonieuse en 2 mois d’utilisation matin et soir. Dès 28 jours on note des améliorations de l’organisation du réseau de fibres dermiques. En 2 mois ont obtient :

+26% de fermeté

+20% effet tenseur

-9% Ptose de l’ovale

Associé à la crème intensive PRO COLLAGEN + (79 euros) en 2 mois on remarque cliniquement sur un échantillonnage de femmes entre 47 et 70 ans :

+43% effet raffermissant

+52% effet tenseur

+40% élasticité

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas …. A tester donc d’urgence !

Serum et crème PRO COLLAGEN + d’Esthederm, 85 euros et 79 euros.