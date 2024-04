Bougies parfumées de printemps

On pense souvent aux bougies parfumées l’hiver, mais elles ne sont pas en restent les autres saisons pour diffuser subtilement nos intérieurs. Ce printemps, qui tarde à venir, tellement il fait froid et moche, j’ai 3 gros coups de coeur :



Tout d’abord chez Bon Parfumeur, la bougie numéro 07, feuilles de tomate, mandarine, cassis.

Comme une matinée à la campagne qui libère les odeurs d’une nature généreuse. Un retour à la nature plus signé, une bougie herbacée qui rappelle l’odeur d’enfance des feuilles de tomate frottées sur les doigts. Les notes aromatiques de menthe et d’estragon renforcent la facette végétale de cette bougie. La mandarine et le cassis dynamisent l’ensemble avec leur côté acidulé. La note boisée patchouli apporte de la profondeur. Une bougie fraîche et croquante. Un vraie réussite ! 45 euros la grande bougie ou 26 euros la version mini.

Marque sacro-sainte pour les bougies, Dyptique, signe une bougie que fleure bon le printemps : Une envolée florale colorée de rose par des notes fruitées et enveloppée de muscs doux.La bougie parfumée Fleur de Cerisier est de retour pour célébrer la saison printanière et la floraison de ces petites fleurs roses si délicates et éphémères. Elle s’envolera, comme ses pétales, à l’approche de l’été. 60 euros

C’est LA découverte pour moi. Celle d’une marque que je n’attendais pas en parfumerie, encore moins pour la maison. Granado, marque brésilienne légendaire pour ses produits corps, possède une très belle ligne de parfums pour la maison déclinée en diffuseurs et bougie. J’aime beaucoup Lirio, parfum pour ceux qui recherchent les éléments classiques de la parfumerie, dans une composition plus contemporaine qu’habituellement. Les fleurs blanches y apparaissent avec légèreté et élégance.

48 euros.