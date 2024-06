Maquillage Glow

Glow, glow, glow ! Je veux du glow ! Il donne bonne mine, illumine le visage et donne un je ne sais quoi, qui fait toute la différence.

Pour cela il faut miser sur quelques indispensables:

Tout d’abord, un teint parfait : on mise sur le dernier né de la marque le Rouge Français, vous savez cette petite marque française hyper hype, écolo, bio et qui fait du bien à notre peau ! Eh oui, elle vient de sortir un fond de teint au fini satiné, qui fond instantanément au contact de la peau. Hydratant, il évite les petites ridules, tandis que les probiotiques réparent la flore du tissulaire.

Vient ensuite un enlumineur , j’adore celui de chez MAC en stylo, car il se module à l’infini : hop! sous les yeux, c’est l’anti-cernes parfait, hop! sur les ailes du nez, il gomme les rougeurs, hop ! sur le menton, il lisse parfaitement.

Pour y apporter du glow, on appose le Sérum HYPER REAL de chez MAC sur le dos de la main, et on mélange à son enlumineur. On applique au pinceau sur les cernes et l’arcade sourcilière cette potion magique. Le glow se constitue… on le parfait en appliquant uniquement HYPER REAL uniquement sur les bombés. Contrairement aux autres produits, il apporte le juste qu’il faut pour la vraie vie, car souvent avec d’autres produits on ressort telle une boule à facette, sauf en photo. Mais comme beaucoup, je ne vis pas en photo.

On finit par un crayon lèvres nude pour rehausser la lèvre de couleur, sans apporter de matière ni effet brillant (en contour puis sur toute la partie rouge). Mes préférés : Soar de chez MAC, Pillow Talk de Charlotte Tilbury, Rose Naturel Chanel et chez NYX, Natural.



Bon Glow !