Solaires 2024

Le soleil, tant attendu, va enfin pointer le bout de son nez. Faire le plein de vitamine D, oui ! mais pas de coup de soleil. Car pour rappel, préserver son capital solaire est une obligation que l’on soit clair ou mat de peau, jeune ou vieux.

Bien évidemment les marques proposent à peu près toutes une gamme spécifique.

Parmi les nouveautés, voici les produits que j’ai retenu pour leur galénique fondante et leur protection maximale, SPF 50.



Pour les enfants, j’ai tout spécialement aimé la gamme Korrès « Yoghurt » spécialement conçu pour la peau sensible des enfants. Elle offre une protection à large spectre, ANTI-UVA + UVB et procure une hydratation active de longue durée et une sensation de confort optimale. Enrichi en Yaourt, source naturelle de protéines et de propriétés hydratantes uniques et en Panthénol, qui aide à renforcer la barrière d’hydratation de la peau. La combinaison d’huiles de Noix de Coco et d’Amande nourrit en profondeur la peau, lui redonne toute sa douceur et sa souplesse (22 euros les 250 ml). A privilégier lors de sorties montagne par exemple, car non waterproof.

Si, comme moi, votre enfant passe sa vie dans l’eau, la gamme La Roche Posay enfants vous est destinée. La formule ultra-minimaliste de ce spray invisible Anthelios Dermo Pediatrics permet de mieux respecter la peau fragile des bébés, tout en assurant une très haute protection contre les UVA et les UVB. Les ingrédients sont choisis pour leur innocuité et la juste quantité d’ingrédients est ajouté pour respecter la peau de bébé. De plus la formule est ultra résistante à l’eau (18 euros les 250 ml).

Les 2 formules, Korres et La Roche Posay Anthélios sont éco-testée en conditions marines et respectueuse du milieu marin.



Pour toute la famille : La crème corps Coco&Eve (31 euros, les 200ml), non grasse, une absorption fondante et ultra rapide, un fini velouté, et …. résiste …. 4 h à l’eau. Juste dingue ! Et, elle sent divinement bon, l’essayer c’est l’adopter!

On glisse évidemment un stick dans on sac , pour les zones sensibles et le visage. pour qu’il soit parfait il doit être invisible, résistante à l’eau, ne pas polluer les océans et être poly sensoriel. Pari gagné haut la main pour le stick Krème. J’étais une vraie fan de la marque, je re-confirme, cette marque est vraiment incroyable et à un prix tout à fait abordable (15 euros). Les aficionados de l’odeur de monoï seront en plus comblées.

En cas de cicatrices, Cicabio SPF 50 offre un soin global et spécifique pour aider la peau fragilisée à retrouver son état d’origine : le Nouveau Complexe Optimal repair contient un trio d’actifs biomimétiques hydratants et réparateurs (acide polyglutamique, acide hyaluronique et xylose) et interagit biologiquement avec les mécanismes naturels de réparation cutanée pour améliorer la cicatrisation et la reconstruction de la peau. Il hydrate la peau pour lui apporter un environnement humide, élément clé dans l’optimisation du processus naturel de cicatrisation tout en évitant une hyper pigmentation (10 euros les 50ml).



Pour les mamans: je ne présente plus la marque Esthederm ? Sans filtre ni écran, Bronz Impulse est une brume fraiche qui hydrate, prépare, stimule et prolonge le bronzage (59 euros les 100 ml). Elle s’utilise idéalement 15 jours avant la 1ère exposition, et tout le long de ses vacances pour compléter son rituel solaire. Ensuite on peut appliquer son soin avec le SPF adapté.

Pour celles qui ont des taches, Photo Reverse est un incontournable ! (81 euros les 50 ml). Il normalise l’activité mélanocytaire et corrige les dysfonctionnement de communication cellulaire entre kéranocytes et mélanocytes.



Pour les cheveux: car oui, il faut les protéger également du soleil! Gros coup de coeur pour le Summer Protect Spray de CutByFred, dont la protection est 100% naturelle, sans aucun filtre chimique et biodégradable.Il peut etre utilisé en piscine comme en eau de mer. La formule contient des huiles et de la vitamine E pour nourrir et protéger vos cheveux. Le parfum, mélange de notes de citron, d’orange et de géranium, de bucchu et d’isolat d’anis est une pure merveille. (29 euros les 50 ml)



Et après ?

On réhydrate en profondeur ses cheveux avec les masques Furterer Sublime Karité (qui se déclinent en version lissante ou non), 30 euros les 200ml. Pour le corps, on adore les maxis formats de l’après-solaire Avène qui sous forme de gel lacté apaise et rafraîchit immédiatement la peau (15 euros les 300 ml), et pour le visage celui dr Hauschka (26 euros les 50 ml) qui permet de se remaquiller presque immédiatement.

Vive le soleil!