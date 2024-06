Doucéa, la marque rien que pour les enfants!

La crème Apaiséa est hydratante et protectrice, non collante, à absorption rapide et procure une sensation de confort immédiat. Elle a été imaginée pour prendre soin des peaux sensibles, sèches et/ou fragiles. de nos enfants. Elle est composée d’un complexe hydratant et apaisant aux ingrédients innovants dont l’inuline (100% sucre de canne) qui adoucit et hydrate, un prébiotique naturel qui protège la flore cutanée en stimulant la barrière microbiologique, l’eau florale de Bleuet (issue de l’agriculture biologique) aux propriétés anti-oxydantes et de l’huile d’amande douce, qui est pro-hydratante et restructurante. Elle est à 98,7% d’origine naturelle et convient parfaitement aux peaux les délicates. Les enfants peuvent l’utiliser à partir de 3 ans, sous la surveillance d’un adulte. Celle-ci s’utilise avec le boîtier « Pour rêver ».

Afin que les enfants puissent vivre un moment d’évasion lors de leur routine bien-être, trois boîtiers associés à trois univers ont été créés : la princesse (pour rêver), la nature (pour découvrir) et l’espace (pour explorer). La crème doit juste être clipsée à l’intérieur et peut ensuite être utilisée directement et facilement. De plus, grâce au boîtier amusant et ludique, l’application de la crème devient un véritable… jeu d’enfant ! Lorsque la crème est utilisée jusqu’à la dernière goutte, il suffit simplement de se procurer une nouvelle recharge.

Un système parfaitement pensé pour les enfants !

Les boîtiers ont été imaginés et développés pour offrir une utilisation simple et ludique aux enfants et à leurs parents : un système intelligent de pompe “airless”, choisi pour plusieurs raisons :



• Empêcher la contamination bactérienne : il suffit d’appuyer sur la surface pour que la crème sorte. Il n’y a donc pas besoin de plonger les doigts dedans ou de revisser un pot. Le risque de contaminer la formule est ainsi limité.



• Réduire la consommation : le boîtier Doucéa délivre la juste dose de crème pour le visage d’un enfant. Le gaspillage de matière est donc évité.



• Faciliter l’utilisation : l’enfant n’est pas contraint de dévisser puis revisser le pot. Ici, il lui suffit d’appuyer quelques instants pour pouvoir utiliser sa crème en toute simplicité et autonomie.

Les enfants sont conquis : ils adorent le packaging (rose ou bleu) qu’ils peuvent en plus personnaliser avec des autocollants fournis. Et moi je suis ravie : enfin ils s’appliquent consciencieusement de la crème sur leur petit minois et la faite que ce soit rechargeable me donne bonne conscience!

Crème + boitier : 37 euros

Recharge : 19,50 euros