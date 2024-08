Citrus Riviera s’inspire de ce bord méditerranéen, de ses fleurs et de ses agrumes. Tissés par le Mistral, les effluves marins s’épanouissent dans le ballotement des vagues, pour s’imprégner de minéralité et cristaux de sels. Une dose de fraîcheur se dessine dans un bain d’agrumes et de figues dorés par le soleil. Ensuite, direction l’arrière-pays où le tendre jasmin, la fleur d’oranger et l’immortelle se dévoilent au chant des cigales.

Coté illustration donnons la parole à sa créatrice Edith Caron : « Plus qu’un paysage, mon idée était de retranscrire des sensations estivales. Celles de la chaleur du soleil et la fraîcheur de l’eau, les ombres de la végétation et la lumière vive de bord de mer, le bruit des feuilles de citronnier et le mouvement de celles des palmiers. Grâce au choix des couleurs, j’ai voulu retranscrire un sentiment de paix, de quiétude. Un vert profond bien sûr, un blanc lumineux pour la maison et le bleu de l’eau, le tout arbitré avec gaieté par le jaune frais des citrons. »

Notes de tête :Essence de Néroli du Maroc, Essence de Mandarine d’Italie, Essence de Citron d’Italie, Accord Figue

Notes de coeur :Absolu de Fleur d’Oranger du Maroc, Jasmin, Fraise Neo Jungle Essence, Essence d’Eucalyptus, Absolu d’Immortelle

Notes de fond :Muscs blancs, Patchouli d’Indonésie, Vétiver d’Haïti, Absolu de Fève Tonka

Une histoire d’eau, d’agrumes et de soleil.

Citrus Riviera BDK parfums, 190 euros les 100 ml