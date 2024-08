Comète, Chanel

LES EXCLUSIFS DE CHANEL sont une collection de Parfumerie qui incarne la marque CHANEL au nom d’un esprit partout présent dans l’histoire de la maison, et sans lequel il n’y a pas de conquêtes possibles : le tempérament.

Née sous une bonne étoile, la collection « Bijoux de diamants » créée en 1932 par Gabrielle Chanel révèle le légendaire collier Comète, dont l’étoile filante au creux du cou symbolise la part d’intime d’un bijou. Lumineux et sensuel, COMÈTE Eau de Parfum évoque par son accord de fleurs de cerisier traversé des notes d’héliotrope et des notes poudrées d’iris, un sillage de poudre d’étoiles.

Intense et lumineux, l’accord frais de fleurs de cerisier est caressé par les notes sensuelles d’héliotrope et d’iris. Un sillage floral intense « de poudre d’étoiles » à la signature poudrée et musquée créé par Olivier Polge, Parfumeur Créateur de la Maison.

Comète est un « floral lumineux, dense et poudré, traversé d’un accord de fleurs de cerisier, frais et délicat. Un trait lumineux, une clarté qui se métamorphose en halo serti de notes d’héliotrope se fondant dans un nuage d’extrait d’iris et d’accord musqué. Lorsque l’on s’en parfume, on se sent enveloppée d’un nuage de soie rassurant et séducteur à la fois.

Comète de Chanel, 405 euros les 200ml. 230 euros les 75ml