Les crèmes sans silicone

Les crèmes, le make-up, les shampooings ….contiennent tous pratiquement des silicones, et perso je ne les supporte pas : boutons, rougeurs, sensation d’échauffement . Et ces désagréments sont soit isolés, voire se cumulent. Depuis que j’ai changé ma routine tout va bien !

En revanche, pour trouver des shampoings c’est assez facile , en supermarché, en parapharmacie, il est facile d’en trouver. idem pour le make -up (carrément moins quand il s’agit de fond de teint, mais je ferais un sujet dédié à la rentrée). Et quand il s’agit de crèmes de jour et nuit …. alors là il faut jouer à Indiana Jones .



J’ai donc joué à Indiana Jones et je pense avoir recensé les meilleures sur le marché :

Les crèmes hydratantes :

-La crème hydratation intense de chez Krème : une incroyable douceur, qui renforce la peau grâce à ses probiotiques. Une texture fraîche et fondante qui pénètre en un instant et laisse un fini velouté sur la peau. Facile à trouver elle est au rayon para de tous les Monoprix, pour un petit prix de 24,90 euros les 50ml. Seul hic, un peu juste pour les peaux sèches à normales.

–Le gel-crème Fraicheur Source marine Thalgo : rhoooo ma chouchoute, je l’adore ! une découverte ! vive ce test qui m’a permis de la découvrir ! Ce gel-crème ultra frais, concentré en sève bleue des océans et en filtrat d’algues micro-éclatées brevetées est enrichi d’un complexe d’alginates à diffusion progressive qui hydrate pendant 24H. Instantanément, la formule procure une agréable sensation de fraîcheur à la peau. Comme gorgée d’eau, elle retrouve douceur et souplesse et reste hydratée jusqu’au soir. Jour après jour, les ridules de déshydratation semblent s’estomper, la peau est visiblement plus fraîche et semble fortifiée. 50 euros les 50 ml

–The Anthémis de Pai : Elle est devenue culte ! un must have pour les peaux réactives ! Une crème hydratante et apaisante à la texture légère, qui neutralise rougeurs et irritations tout en boostant la réparation cellulaire. 44 euros les 50ml

–La crème riche Doliderm :Avec seulement 10 ingrédients, la crème riche permet de nourrir et hydrater toutes les peaux, même les plus sensibles. L’extrait de lin aide a reconstruire la barrière hydrolipidique et à lutter contre les sensations d’inconfort. La crème est certifiée cosmos organic. Sa texture onctueuse pénètre instantanément les peaux déshydratées. Elle a tout d’une grande à un prix tout doux : 15 euros les 50 ml.



Les crèmes anti-âge:

–Skin Restore de Mimétique : cette nouvelle marque française s’implante de puis peu sur le marché et c’est un sans faute ! Une crème unique onctueuse qui ressemble à votre peau dans sa composition, pour une absorption optimale. Leur innovation ? Le complexe skin-mimétique SMR-C5 composé de 5 ingrédients déjà présents dans la peau. 54 euros les 50ml.

–Salvation Jane de Pai : ma préférée ! Une crème cocoon dédiée aux peaux matures, qui stimule le processus de réparation cellulaire pour atténuer les signes du vieillissement et apaiser. 64 euros les 50 ml.

–La crème collagène Lissante de Krème : la Crème Collagène Lissante concentre du Pro-Collagène Végétal capable de stimuler votre propre collagène. Enrichie en Probiotiques apaisants et en Beurre de Prune, elle lisse l’apparence des rides, booste le rebond, donne du confort et ravive l’éclat rosé.

A réserve aux trentenaires, pour les premières rides. 34 euros les 50 ml.



Les crèmes de nuit:

–L’eau de nuit d’évaux Olisma : Elle hydrate et nourrit votre peau. Idéale pour les peaux normales sans besoin spécifique, le teint est frais dès le réveil. 25 euros les 40 ml.

-Le baume de nuit défatiguant Evoludem : ormulé à 92% d’origine naturelle et végan, le Baume de Nuit Défatigant est un soin antioxydant idéal pour les femmes au rythme de vie effréné. Parce que la peau a aussi besoin de recharger ses batteries pour être éclatante de beauté, ce soin l’aide à reprendre des forces. Dès 30 ans, il offre au visage toute la protection dont il a besoin, nuit après nuit. Enrichi en Acide Hyaluronique, il agit comme une réserve d’eau qui hydrate* la peau en profondeur et défatigue les traits au réveil. Capable de retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau, cet ingrédient prévient la déshydratation et réduit les sensations de tiraillement au quotidien. L’Huile d’Avocat restructure la peau et lutte contre les signes du vieillissement pour lui redonner toute sa souplesse. La texture inédite à mémoire de forme de ce baume épouse parfaitement les contours du visage. La peau fusionne avec les actifs pour une diffusion et une efficacité optimales. Le parfum floral et apaisant du baume garantit un moment de détente incomparable. Dès la première utilisation, les marques de fatigue sont visiblement réduites, la peau paraît plus reposée, rebondie et lisse au réveil. 9,90 euros les 50 ml

–Le baume de nuit régénérant Melvita :Ce soin anti-âge régénère la peau dès la première nuit : Au réveil, la peau semble plus reposée, plus éclatante et son grain de peau affiné. 46 euros les 50ml.

Les masques :

-Le masque hydratant Pulpe de vie : aux propriétés antioxydantes donne bonne mine en seulement une application ! Son secret ? Il est composé de pêche bio, aux pouvoirs protecteurs, hydratants et régénérants, qui lutte contre les radicaux libres. Cet actif bonne-mine vous offre un effet peau de pêche garanti !

Riche en kiwi bio et bourgeons de hêtre, ce soin biologique va oxygéner la peau afin de stimuler la régénération cellulaire. Il lisse également la peau et améliore son élasticité. Elle retrouve ainsi toute sa souplesse et sa vitalité.

En coton biologique et biodégradable, il est facile d’application et très doux pour la peau. 4 euros !

-Masque éclat Topicrem :Enrichi en Eau Bio-active, HYDRA+ Masque Flash Eclat offre un coup d’éclat flash et un bain d’hydratation instantanée et longue durée à la peau. Grâce à son complexe minéral, notre masque hydratant détoxifie pour réveiller l’éclat du teint. La peau est repulpée, éclatante et ultra-fraîche, comme revitalisée. 17 euros les 50 ml