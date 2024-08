Summer waves

Je ne sais pas vous, mais moi l’été avoir l’air à peu près coiffée est un vrai casse-tête : tout le reste de l’année je brush. Mais là, généralement j’ai plutôt envie d’une crinière de lionne (mon idéal étant les cheveux du mannequin illustrant cet article), de les laisser à l’air libre, de les laisser vivre leur vie .

J’ondule, alors dit comme cela c’est joli, oui, mais en fait je frisotte aussi ! En sortant de l’eau tout va bien : le mélange eau de mer et soleil fait des merveilles sur la texture. Et dès que viens l’heure du shampoing : patatra ! Les jolies boucles s’effondrent.

Alors j’ai testé pendant des semaines divers produits sans rinçages et sincèrement je suis agréablement surprise, certains font parfaitement le job !

Sur cheveux secs ou mouillés on pschitt, on froisse , et hop la boucle se reforme, les frisottis disparaissent et on retrouve une coiffure, une vraie, assumée !



Voici mon top 3 :

-On ne peut parler Boucles sans parler de Cut BY Fred . J’ai testé et méga approuvé le WAKE UP CURL DAY 2 il définit et sublime les boucles parfaitement. Quelques pschitts, trois scrunch et vous retrouverez vos boucles comme le premier jour. Ses petits plus ? Son délicieux parfum 100% naturel à la fleur d’oranger et 98% des ingrédients sont d’origine naturelle. Son petit moins ? Le flacon de verre méga lourd, je vais devoir le transvaser pour voyager. Mais je suis conquise !

26 euros les 200ml

-Chez Furterer une gamme entière SUBLIME CURL est dédiée et 2 produits sont au top : avec une préférence pour la texture crème, mais c’est vraiment une question de goût. A base d’extrait naturel d’acanthe et d’huile d’onagre les cheveux sont en plus nourris sans être alourdis . Ces soins cheveux bouclés sans silicone nourrissent et redessinent instantanément les boucles et les ondulations. Grâce à leur action anti-humidité, les cheveux bouclés sont protégés durablement des frisottis. J’aime particulièrement le fait qu’en hydratant mes cheveux sont en plus brillants. Un vrai must-have !

16 euros les 150 ml

-Pour les enfants (enfin , on peut les piquer à nos chères têtes blondes) sur le Curling Shop, la crème bouclante Label Cosmos est top ! MEU CACHINO est une crème coiffante bio destinée aux cheveux bouclés, frisés et crépus des enfants (et des mamans) .Elle permet d’hydrater, de démêler et de définir les boucles.Composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle elle est infusés d’extrait d’Aloe Vera et de Calendula. 10 euros les 100 ml (et cela passe donc en cabine, youpiiii! )



Bonnes vacances !