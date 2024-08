Yolaine est une petite marque, bien présente sur les réseaux sociaux. Et les influenceuses ne se sont pas trompées : le packaging est adorable, un brin désuet avec ses imprimés tout droit sorti d’un placard d’une chaumière anglaise.

Mais au delà de cela, j’ai testé la Mousse de Rouge-35 euros (qui s’applique aussi bien sur les lèvres que sur les joues) sur les lèvres, car contenant du silicone auquel je fait des réactions sur les joues, je ne m’y suis pas risquée. Le résultat est probant, l’effet flouté est là, avec un très bon maintien. La couleur Daphné, rehausse parfaitement la teinte naturelle des lèvres . En bref un joli Nude. La Mousse est disponible en six teintes à collectionner pour composer sa propre palette.

Puis j’ai testé le Rouge à Lèvres « Bonbon »- : un peu trop pigmenté à mon goût, j’ai préféré le tapoter pour plus de naturel. mais question de goût car sa texture se travaille à l’envie. Sa formule nourrissante est un doudou pour les lèvres, et sa couleur a été pensée pour les sublimer en subtilité grâce à un rendu gourmand et modulable.

Un sans faute donc pour cette jolie marque dont l’égérie et créatrice de la marque , Camille Yolaine, vient de publier son premier roman, J’aime, chez Albin Michel.