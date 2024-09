Collagen marin ou bovin ?

Le collagène est une protéine propre au règne animal. Alors n’en déplaise à ceux qui voudraient enjoliver la réalité pour convaincre nos amis vegans, le collagène végétal, eh bien, ça n’existe pas ! ou alors en science-fiction… En Nutra, le collagène est donc issu d’animaux. Il est surtout d’origine bovine ou marine, les collagènes aviaire ou porcin étant moins prisés sur le marché.

Le collagène bovin provient de la peau ou des os de vache et des étapes de stérilisation et liquéfaction sont nécessaires.

Le collagène marin est, lui, extrait d’écailles, d’arêtes et de peau de poisson ou crevette, souvent des coproduits de la pêche. La source marine présente de nombreux avantages par rapport aux sources animales terrestres : une haute teneur en collagène, convient au plus grand nombre (que ce soit par préférence ou conviction alimentaire) … Cette origine semble donc aujourd’hui plus recherchée que la source bovine.

Le collagène dit “natif”, ou entier, s’assimile mal. Autrement dit, manger la peau de votre poisson, c’est bien, mais ça n’est pas le plus efficace. C’est pourquoi, en Nutra, il est préférable que le collagène soit découpé sous la forme de petits peptides mieux assimilables. Ces peptides sont obtenus après une hydrolyse enzymatique de collagène natif, c’est-à-dire la protéine animale.

Le collagène se retrouve alors divisé en plus petits peptides, et ce qui nous intéresse alors, ce sont leur taille (techniquement dit : leur poids moléculaire) et leur “profil” (ou composition) en acide aminés-clé. Nous les avons cités plus haut : glycine, proline et hydroxyproline. Pour choisir votre collagène donc, optez pour des peptides avec un poids moléculaires plutôt bas (ça “passe” mieux au niveau cellulaire), et des profils riches en ces 3 acides aminés. Ces deux critères garantiront une biodisponibilité et une efficacité supérieures .

(Source Nutri&Co)

Tenseur, lisseur

Densifiant, Repulpant

Hydration

Éclat, qualité et jeunesse de la peau

Réduction visible des rides et ridules

A quoi cela sert-il de se complémenter en collagen Marin ?

La prise de Collagen marin en complément alimentaire renforce le maillage du tissu dermique en activant les fibroblastes, cellules productrices de votre propre collagène. Grâce à ce savoir-faire, notre collagène augmente la densité du derme et restructure sa charpente. Cela permet un repulpage des rides et un relissage par son effet tenseur.Il va renforcer en profondeur l’hydratation dans le derme et apportera de l’élasticité à la peau.

Voici quelques marques qui en propose (la concentration est plus ou moins forte et les provenances différentes d’ou la différence de prix):



Collagen vital de Vita Recherche, made in France

Gout framboise, 83 euros les 30 sachets

Cette formule à base de biopeptides de collagène marin, acide hyaluronique marin, vitamine c (acérola).Véritable nutri-cosmétique naturel : régénère fermeté, élasticité, hydratation de la peau, réduit rides et ridules

Des preuves scientifiques en moins d’un mois :

X4 Augmentation de la concentration de glycosaminoglycanes (notamment acide hyaluronique) dans le derme

+30% Augmentation de l’hydratation des couches profondes du derme

-30% Réduction des rides et ridules, pattes d’oie

+10% Augmentation du maillage de collagène dans le derme papillaire



Twenty DC Peau magnifique, made in France

Saveur Pêche, 53 euros la cure de 1 mois

Collagène marin + Ovoderm®. Cette formulation est composée de Collagène Marin Pur à 95% et de l’actif naturel anti-âge le plus efficace.

Affine le grain de peau, lutte contre le relâchement cutané, améliore la qualité des ongles et cheveux.

L’Ovoderm© est un ingrédient naturel issu de l’œuf. Il est enrichi en acide hyaluronique et en élastine. Il est reconnu pour ses bienfaits sur la tonicité, l’élasticité et la fermeté de la peau.

-21% peau plus ferme

-23% peau plus hydratée

-84% peau plus lisse

Collagène Nutri&CO, made in France

Pratiquement les seuls à proposer des arômes totalement naturels (au choix : concombre menthe, cacao ou pêche)

La cure d’1 mois, 30 euros