C’est la rentrée ! A bas les Poux !

A chaque rentrée, c’est la hantise des parents ! La contamination de la chevelure par les poux est très fréquente chez les enfants, en particulier durant la période de rentrée, où les petites têtes se retrouvent. Cette transmission de parasites tenaces, appelée pédiculose, doit être prise au sérieux au plus vite : dès les premiers signes de démangeaisons réguliers. En effet, si les poux ne sont pas traités à temps, leur cadence de reproduction risque de s’accélérer. Ils se logent en général derrière les oreilles et à la base du cou. Alors pour gagner la bataille et passer une rentrée sereine, Pranarôm, marque experte en aromathérapie depuis plus de 30 ans, propose des solutions naturelles pour la santé des plus petits : la gamme AROMAPOUX BIO*. Des solutions préventives ou thérapeutiques dans la lutte anti-poux à base d’huiles essentielles contenant de puissantes molécules aromatiques.

EN PREVENTION :

Le spray répulsif bio cheveux et textiles (11,50 euros) agit en prévention de l’apparition des poux de façon efficace, simple et naturelle grâce à son parfum de lavande. Il peut être utilisé tout au long de l’année ou spécifiquement lorsque les parasites refont leur apparition. Composé d’huiles essentielles 100% biologiques* aux actions antiparasitaires et antiseptiques telles que les huiles essentielles de Lavandin grosso, de Tea-tree, de Clou de girofle ou encore d’Origan, sa formule spécialement conçue pour les enfants n’agresse pas le cuir chevelu.

Il est préconisé de vaporiser le produit sur les cheveux et la nuque ainsi que sur les textiles susceptibles d’être en contact avec la tête comme les bonnets, capuches, écharpes, peluches ou encore les sièges de voiture, le matin avant le départ pour l’école.

On peut également faire soi même sa petite potion préventive (dans un récipient en verre que vous trouverez version pipette ultra pratique chez Aromazone) : huile d’amande douce et 3 gouttes d l’huile essentielle de lavandin qui dispose de nombreux bienfaits dans la prévention et le traitement des poux. En effet, la lavande dégage une forte odeur, déplaisante pour les parasites, qui les empêchera de s’installer sur la tête des plus petits. De plus, cette huile essentielle contient du linalol, connu pour être un redoutable parasiticide. Chaque matin on applique cette potion derrière les oreilles , 1 goutte suffit.

EN CURATIF :

Le spray anti poux Pranarôm (11,80 euros), dont les bienfaits sont prouvés scientifiquement, élimine naturellement poux et lentes, même installés depuis longtemps. A base d’extraits d’huile de coco et d’huile végétale de noyaux d’abricot biologique*, le spray anti-poux AROMAPOUX BIO* agit mécaniquement en bloquant les orifices respiratoires des poux et détruit l’enveloppe de la lente. Les huiles essentielles de tea tree, de lavandin, d’anis et d’ylang-ylang complètent cette formule sans insecticide neurotoxique et sans silicone, efficace pour l’élimination totale des poux et des lentes. Ces actifs permettent de ne pas agresser le cuir chevelu et de laisser une odeur agréable. Actif très rapidement après la première application, le spray Anti-Poux de Pranarom permet l’élimination totale à 100% après 3 applications (1x/jour). La contenance du flacon correspond à un traitement complet pour se débarrasser efficacement et durablement des poux et lentes. Ce produit est vendu avec son peigne anti-poux, qui permet de retirer méticuleusement les lentes et les poux morts.

Le kit 2 en 1 anti poux Pranarôm (23 euros) permet de traiter, de laver et d’éloigner les éventuels parasites. Il comprend un spray traitant anti-poux 30ml, un shampooing bio 125ml et un peigne anti-poux et lentes. Le spray traitant composé d’huiles essentielles 100% biologiques permet d’éliminer totalement les parasites en complément du shampoing bio à la texture fluide, qui lave les cheveux en douceur et les décolle du cuir chevelu. Le peigne anti-poux, viendra enlever de manière efficace les nuisibles.

Bonne rentrée !