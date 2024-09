Vive le mascara marron !

Les mascaras marrons sont souvent négligés au profit de leurs homologues noirs, mais ils offrent de nombreux avantages et sont une excellente alternative aux mascaras noirs : Ils adoucissent le regard, créent un maquillage plus subtil et surtout peuvent aussi créé un look « no make up » ni vu ni connu !

Nos préférés sont incontestablement :

-le ScandalEyes Reloaded de chez Rimmel , un marron-noir qui agrandit le regard sans l’alourdir. De plus sa formule clean et vegan densifie chaque cil pour un volume extrême et sans paquet . Une maxi brosse en fibres 100% bio-sourcées qui capture chaque cil pour un volume instantané. Sa tenue est parfaite, et son prix aussi (6,45 euros).

-L’intense métamorphose de chez Yves Rocher : pour celles qui cherchent une tenue irréprochable pendant 24h ! Ce mascara volume extrême garanti des cils recourbés et allongés, un résultat brun naturel et intense à la fois. (27 euros)

– Lash Clash, le nouveau mascara révolutionnaire de YSL Beauté. Conçu avec une formule volume-experte brevetée & une nouvelle brosse XXL brevetée pour un résultat spectaculaire à +200% de volume.

Sa formule testée sous contrôle ophtalmologique contient des extraits d’Iris Florentina.

Cette plante, sourcée dans les Jardins Collectifs De L’Ourika YSL Beauté, nourrit & protège vos cils jour après jour : ils sont plus souples, doux & renforcés. Lash Clash prend soin de tous les yeux notamment les plus sensibles & convient aux porteurs de lentilles. (41 euros)