Les Lectures qui font du bien

Bientôt les fêtes, et paris pas mal de choses je vous propose d’offrir des livres, des livres et encore des livres. Pourquoi? tout simplement car cela fait du bien. On s’évade, on se soigne et parfois même on se réalise. Voici une petite sélection :

De jolis livres :

-Broderies d’Audrey Demarre – Lamartinière : un livre de broderies sous l’angle artistique. on y découvre un nombre d’artistes incroyables, des oeuvres magnifiques résolument modernes. A offrir à une brodeuse ou à une passionnée d’histoire de l’art.

-Un potager haut en couleur de Lola Périer- Marabout : le potager érigé en oeuvre d’art tant les photos sont magnifiques! Normal, la fille de Jean-Marie Périer, devenue food gardener, à qui de qui tenir !



Des livres pour notre bien-être :

-Et si c’était votre mère le problème ? de Clémence Biel – Albin Michel : Un guide à offrir (ou à s’offrir) à une copine coincée dans une relation toxique avec sa mère, pour s’émanciper et comprendre les mécanismes des 7 types de mères toxiques.

-Le meilleur médicament c’est vous ! Dr Saldmann -Albin Michel : Une nouvelle édition entièrement revue, le livre de référence pour rester en bonne santé, car notre corps est, sans que nous le sachions, notre plus grande ressource, infiniment plus efficace que nombre de médicaments. A lire, absolument.

-Le guide santé des femmes, de Julie Canthounet et Alexia Cornu -Larousse : Toutes les bonnes habitudes pour éviter et soulager les petits et grands maux du quotidien.



Pour les enfants :

2 ouvrages des « Arènes jeunesse », une découverte ! Des livres très bien pensés pour aider nos enfants à surmonter leur peur et les aider à se construire.

-Je t’aimerai jusqu’au boit du monde, de Ronda Armitage : Une message fondamental et rassurant, l’amour parental est constant et inconditionnel. Un message profond, un duo agrandissant pour une déclaration, d’amour infini à son enfant.

« Je conseille ce livre, j’ai beaucoup aimé, les mamans sont merveilleuses » Thalia 7 ans

-Je suis moi et personne d’autre , de Baptiste Beaulieu : Apprenons à dire non, soyons nous même et personne d’autre !

« j’ai beaucoup aimé ce livre car il dit tous ce qu’on n’arrive pas à dire. cela m’a donné le courage de dire non. et ce courage il faut l’avoir’ Thalia 7 ans.