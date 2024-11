Un casque de moto pour enfant

Dernièrement, je me suis lancée dans la recherche d’un casque pour enfant pour faire de la moto. pas un intégral, mais un jet . Au secours ! Une vraie galère ! J’ai cherché, fait des recherches, comparé, puis j’ai trouvé ! Autant vous en faire profiter cela vous évitera de passer des heures à vous torturer l’esprit.



Le port du casque est obligatoire. Il doit être également homologué. En aucun cas, vous ne devez prendre pour votre enfant, un casque adulte en XXS, ou un casque de vélo ! Son casque doit être adapté à sa morphologie et doit être muni de ses protections spécifiques. Plusieurs critères sont à prendre en compte lorsque vous décidez d’acheter un casque moto à votre enfant. Vous devez prendre en compte le poids du casque et vous devez vous assurer qu’il soit à la bonne taille.

LE POIDS: Votre enfant a ses petites cervicales fragiles. Soyez donc très vigilant sur le poids du casque moto que vous choisirez pour lui. Sachez que le poids d’un casque enfant ne doit pas excéder 1/25e de son poids car en cas de choc, la pression sur ses cervicales serait trop importante. Pour calculer, il suffit de diviser le poids de votre enfant par 25. Vous obtiendrez ainsi le poids max du casque, en grammes, que votre enfant peut supporter. Sachez qu’un casque jet pèse environ 800g contre 1100g pour un casque moto intégral.



LA TAILLE : Choisir la bonne taille de casque pour votre enfant est primordial pour son confort. Il doit être parfaitement adapté à sa morphologie. Le poids du casque jouera également sur le confort en plus de la sécurité. Pour veiller au confort de votre enfant, assurez-vous également que son casque soit bien ventilé. Ajoutez-lui un film antibuée. Choisissez de plus des mousses démontables et lavables ainsi qu’un casque avec des cannelures s’il est porteur de lunettes.



MON CHOIX : Le casque JET 710 de Nox, car en plus de tout ces critères il est joli, se décline en plein de couleurs sympa pour les enfants (rose, blanc, ciel … )et a la dernière homologation, donc c’est la dernière génération de casques encore plus sûre que l’ancienne car testé à peu près sur tout les points de chutes.