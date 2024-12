Profilho, fini le relâchement cutané

Avec le processus physiologique du vieillissement cutané qui se manifeste tout naturellement, j’avais une perte de tonus dermique qui se manifestait sur l’ovale de mon visage. Pour remédier à mon problème, je ne souhaitais pas faire un acte chirurgical trop lourd, trop cher et sans assurance d’une réussite médicale et esthétique. Mon choix s’est porté tout naturellement sur la médecine esthétique car j’avais pour objectif l’amélioration et le maintien du bien-être esthétique de ma peau.

J’ai donc testé Profilho des laboratoires IBSA. Profhilo est un produit injectable qui combine deux types d’acide hyaluronique complémentaires: un acide hyaluronique de bas poids moléculaire pour une hydratation en profondeur de la peau, et un acide hyaluronique de haut poids moléculaire pour retendre les tissus relâchés. C’est un traitement de médecine esthétique spécifiquement ciblé anti-âge composé d’acide hyaluronique et destiné à remodeler la peau pour un rajeunissement des zones du visage ou du corps.

Mon objectif : redensifier mon cou et mon décolleté.

2 séances ont été programmées avec 3 semaines d’intervalles.

1 ère séance :

Le jour de l’intervention, j’ai été rouge avec des papules aux points d’injections pendant 2 h environ. Le soir mon mari n’a rien remarqué. Ni vu, ni connu ! Côté douleur ? …. Bizarrement le décolleté est un peu plus douloureux que le cou (absolument indolore et je suis douillette).

Je suis donc très agréablement surprise.

Dès le jour 2 : je ressens un véritable bienfait sur la densité de ma peau (surtout au niveau du décollé car je suis sujette à de la couperose avec une peau naturellement fine, sensible et réactive)

J+5 : ma rosacée s’est amoindrie

J+10 : Le contour de mon menton est amélioré et mon épiderme est plus ferme

3 semaines après, j’entame la 2 ème séance :

Le jour de l’intervention : Cette intervention est un peu plus douloureuse car je suis fatiguée. Les papules disparaissent en 2H également.

Dès le 3 ème jour : le produit semble installé. J’ai l’heureuse surprise de constater que la rosacée de mon décolleté a disparu. Ma peau est plus dense, plus ferme, plus souple et elle est défroissée.

Je ne note pas une mélioration nette des rides car je n’en n’avais pas vraiment. Disons que mon épiderme a été un peu malmené par le soleil et que le poids des seins n’est pas non plus anodin.

Ce que j’ai aimé : un vrai confort depuis ces séances au niveau de mon décolleté, un peau plus dense, nettement moins fine.

Le petit plus : on m’a remis un carnet avec le numéro des produits injectés pour une parfaite traçabilité. Je suis totalement rassurée.

Parlons finance : il faut compter 350 euros par zone, et par séance. Le protocole est de 2 séances à 3 semaines d’intervalles, puis 1 séance tous les 8 mois pour entretenir.Sachez que le protocole peut se faire sur n’importe quelle zone qui a un relâchement cutané : visage, bras, genoux….