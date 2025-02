Avène Dermabsolu nuit

Attention ceci est LA crème à avoir pour toutes femmes de plus de 50 ans ! (et je ne suis en aucun cas rémunérée pour l’écrire).

Voici donc la crème nuit intensive et resculptante qui redefinit les contours du visage et corrige les rides. Et si à 50 ans, on aidait la peau à évoluer en harmonie avec ses besoins. L’objectif ? Accompagner le vieillissement cutané et les chamboulements liés à ménopause en adaptant sa routine de soins. Décryptage avec la Dermatologue de chez Avène :

Dr Marion Bourgaux, Dermatologue consultante du Laboratoire Dermatologique Avène :

« À la cinquantaine, le vieillissement cutané franchit une nouvelle étape : la peau devient moins dense et plus sèche. Jeune, elle est naturellement ferme, avec des volumes bien répartis qui forment un triangle inversé, appelé le » triangle de jeunesse « . Avec l’âge, le relâchement cutané modifie cette structure, déplaçant les volumes vers le bas du visage, ce qui peut donner un air fatigué. C’est pourquoi il est essentiel de privilégier des soins qui renforcent la densité de la peau, possèdent des propriétés restructurantes et apportent un éclat revitalisant. »

La CRÈME NUIT INTENSIVE RESCULPTANTE agit sur la restructuration cellulaire et stimule la production de collagène pour resculpter les volumes du visage et redessiner son ovale. Elle nourrit instantanément la peau et unifie le teint. Riche en Eau thermale d’Avène, elle apporte le confort recherché en apaisant les peaux sensibles. éveloppant une extrême sensorialité, subtilement parfumée, la texture gel-crème fond dans la peau et procure un effet tenseur immédiat.Composée de microgouttelettes d’huile, sa formule haute performance facilite la pénétration des actifs. Appliquée le soir sur le visage, le cou et le décolleté, elle s’apprécie aussi en masque de 10 minutes, 1 à 3 fois par semaine en couche épaisse. 45 euros les 50ml