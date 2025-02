Grand froid …. Les cheveux cassent, la peau est rêche, les ongles se fendillent , un petit programme bien sympa nous attend pour la saison. A moins que ! :

On hydrate ses cheveux en profondeur avec un masque. Dans cette catégorie une mention très spéciale à celui de Sisley . Masque soin enrichi aux quatre huiles végétales, conçu pour une régénération globale du cuir chevelu et des longueurs.

Le Masque Soin Régénérant aux quatre huiles végétales permet une régénération globale du cuir chevelu et des longueurs. Sa formule est hautement concentrée en extraits d’origine végétale, protéines, vitamines et minéraux, qui dynamisent le bulbe capillaire pour renforcer dès la racine la vigueur des cheveux sensibilisés. Les huiles de Karité, Macadamia, Camélia et Noisette lissent et nourrissent intensément la fibre capillaire.

Sa texture légère et fondante est adaptée au massage. Se répartit facilement sur les racines et les longueurs. 57 euros les 200 ml

Pour les ongles : simple et efficace : on ne fait pas l’impasse sur une huile hydratante sur les cuticules (la essie est top !) ni sur le vernis. Car oui il protège mine de rien (evidemment on aplilque une base avant sinon cata annoncée).



La peau du visage quand a elle, est de plus en plus sensible avec le froid et cela ne s’arrange pas dès les premières rides. Alors en plus de sa crème de jour habituelle on applique :

-Secret d’Eclat de la Maison de L’Argousier , elle rencorce la tonicité de la peau, sans aucune sensation de tiraillement. Une vraie découverte dont je ne pourrais personnellemement plus me passer. J’aime également la masser sur mon visage. elle pénètre quasi instantanément et me fait du bien ! es baies d’argousier sont issues de notre plantation cultivée en agriculture biologique. Le procédé d’extraction est également certifié BIO et cosmos. Les fruits sont utilisés dans leur totalité (Totum) pour conserver l’équilibre naturel de leurs composants. Les vertus de ce Superfruit sont ainsi reconstituées dans leur état originel.

-L’huile de baie d’Eglantier de Ordinary. En plus de son action anti-âge , elle reconforte les peaux les plus exigentes. (18 euros les 30 ml); L’huile anti-âge 100% Huile de Baie d’Églantier Fermentée aide à prévenir les marques visibles d’irritation, telles que les rougeurs, susceptibles de contribuer aux signes prématurés de vieillissement cutané. Elle aide également à réduire l’apparence des signes de vieillissement cutané existants, notamment les rides et ridules, la perte de fermeté et d’élasticité, le teint terne et la sécheresse. Particulièrement adaptée aux peaux sèches et sensibles, cette formule contient de l’huile de baie d’églantier fermentée avec la levure Starmerella bombicola, pour un effet encore plus apaisant. Le processus de fermentation renforce la capacité de l’huile à apaiser la peau, ce qui permet de lutter contre le développement ultérieur des signes du vieillissement cutané associés à l’irritation.

Pour les lèvres : on mise sur un incontournable qui existe depuis des lustres et qui a fait ses preuves en cas de craquelures et autres dommages : Cicaplast de la Roche Posay.



Pour éviter les démangeaisons du corps, un petit prix mais un maxi effet : la crème Mixa au Panthénol, ultra nourrissante et anti grattage. Elle convient également aux peaux de bébés. (6 euros les 250 ml)