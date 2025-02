NailMatic, Rolette et Pataploof

Nailmatic, la marque des esprits joueurs, continue de surprendre et d’enchanter les moments du quotidien avec sa dernière création innovante et ludique : Pataploof ! Mêlant apprentissage de l’hygiène et jeu, Pataploof est une pâte à modeler lavante qui s’utilise comme à un savon et à laquelle les enfants peuvent donner des formes rigolotes pendant le temps du bain ou sous la douche. Avec Pataploof, la joie et l’insouciance gagnent la salle de bain pour faire de la toilette un moment magique et laisser libre court à l’imagination et la créativité des jeunes artistes dès leurs 3 ans ! Pataplouf Nailmatic, 12 euros.

L’avis de notre journaliste qui a rédigé et tapé cet article : Thalia, 7 ans Pataplouf : Comme de la pâte à modeler , Pataplouf est très douce .Pataplouf bleue, bleue ciel. Mais sert à se laver, dans l’eau du bain elle mousse.(l’eau du bain devient bleue).(j’aimerai le tester dans d’autre couleurs) .



Naturel et fruité, le brillant à lèvres Rolette est à base d’huile de noyau d’abricot. Il hydrate les lèvres en laissant une délicieuse senteur Pêche. Son fini transparent ultra léger ( 97% d’ingrédients d’origine naturelle et une formule boostée en vitamine E, enrichie en oméga 6 et 9) prend soin des lèvres délicates des enfants … et des mamans qui ne peuvent résister à le piquer à leurs enfants. Rolette de Nailmatic, 11 euros.

L’avis de notre journaliste qui a rédigé et tapé cet article : Thalia, 7

Rolette : est très agréable, très agréable, très doux. Tu sens le gout dans ta bouche ( ça a le gout de fraise) ;(on a l’impression qu’il est de couleur rouge) .

Il colore légèrement les lèvres ,mais très joli .(je le recommande).

(J’aimerai le tester dans d’autre couleurs).

NB: A l’heure de la publication de cet article, nous venons d’apprendre que c’était le clip de fin pour cette super marque! Alors foncez dans vos magasins et faites vos provisions !