Notre best des solaires 2018

Je dois le dire, je suis assez embêtée car côté solaires l’été 2018, n’a pas été celui des coups de cœur. Entre les gels bourrés d’alcool qui ont provoqués des réactions, les crèmes qui collent et les laits qui vous laissent blanche …. Bref autant revenir à ses 1ers amours, soit des valeurs sûres : Esthederm évidemment et Sisley. Pour les kids la Roche Posay Pédiatrics en version grand format (existe en lait ou crème) histoire de badigeonner ados et babies. Mais petit focus sur celle qui me suit depuis pratiquement toujours, la Sisley Sunleyavisage SPF 30 ou 50 (notez qu’elle existe désormais en SPF 15), selon ma destination. Je l’utilise toute l’année, pour accompagner ma fille au parc, à la montagne comme à la plage. Elle est irrémédiablement dans mon sac. Le plus difficile est de ne pas se la faire piquer par mon mari qui raffole de la texture non grasse et de son odeur. Et je l’avoue, vue ses 110 euros, je ne la partage que sous la menace.

Pourquoi est-elle si géniale ?

Sisley utilise dans la formule des Super Soins Solaires le même complexe filtrant que dans Sunleÿa G.E., une association de quatre filtres ultra-performants contre les UVA et UVB, assurant ainsi une protection rapprochée contre : les coups de soleil, le vieillissement photo-induit causé par les radicaux libres : apparition des rides, des taches, relâchement cutané. Une action anti-radicalaire : les nouvelles formules intègrent des actifs soin majeurs qui aident la peau à se protéger des radicaux libres et à lutter contre le stress oxydatif, principale cause du photo-vieillissement (rides, taches, relâchement cutané) : l’extrait d’Edelweiss, l’extrait de Lupin blanc doux, l’acétate de Vitamine E.

Grâce à l’extrait d’Edelweiss et l’extrait de Lupin blanc doux, les Super Soins Solaires aident à préserver l’intégrité de l’ADN des cellules, essentielle à leur bon renouvellement. L’extrait d’Edelweiss1/* et l’huile de Camélia contribuent à renforcer la fonction barrière de la peau, à maintenir son niveau d’hydratation optimal et à être plus résistante face aux agressions extérieures. Pour compenser la sécheresse et la déshydratation causées par le rayonnement solaire, l’huile de Tournesol, l’huile de Camélia, l’extrait de Mangue et le Karité viennent enrichir les formules pour prendre soin de la peau et l’embellir.

Evidemment la marque ne se cantonne pas qu’aux solaires visage, elle est complétée par des soins solaires corps, des après-solaires et des autobronzants. En voilà des idées de cadeaux pour la fêtes des mères de l’année prochaine…. !

www.sisley.fr