Je suis dans une période où je tente de sensibiliser la maisonnée à l’écologie. Nous avons la chance d’habiter Paris et la majorité des choses que nous avons à faire nous le faisons à pieds ou à vélo (non électrique bien évidemment). J’ai troqué les serviettes en papiers pour de jolies serviettes en tissus. Et j’achète désormais des jumbos d’eau de 8l qui remplacent parfaitement les bouteilles d’eau dont nous étions envahies. Je sais dans l’absolu il faudrait O plastique, mais impossible de faire boire mon mari de l’eau du robinet, encore moins l’ado de 20 ans. Alors …. J’ai choisi Volvic car la bouteille 8l est réalisée entièrement en bouteilles recyclées. Il ne restait plus que les bouteilles d’eau pétillantes….

Jusqu’à ce que je découvre SodaStream. J’avoue avoir été sceptique. Tout d’abord en terme de place. Mais Finalement la machine ne prend pas tant de place que cela. elle n’est pas vraiment plus encombrante qu’une bouteille d’eau classique. Juste plus haute.

Une recharge de CO2, consignée et échangeable en magasin, transforme l’eau du robinet en eau gazeuse, voire soda. Au gout : des bulles délicates très agréables. Je dois avouer que c’est absolument génial. Mon petit plus personnel, ajouter dans la bouteille fournie des quart et des tranches de citrons. J’aurais juste aimer avoir une seconde bouteille. Le modèle choisi (simple spirit) n’en contenant qu’une seule.