Depuis toujours, j’ai été très attentive aux arts de la table. Aussi, grande a été mon émotion, lorsque Boucle d’Or est passée du biberon au verre à bec puis au gobelet avec une seconde anse. Quelle fierté, le jour où munie d’un rehausseur, elle a abandonné sa chaise haute pour rejoindre le cercle familial.

Mettre les couverts, verres et assiettes au bon endroit s’apprend ainsi que de les harmoniser sans oublier étiquette et bonnes manières. C’est dans cet esprit qu’est arrivé le moment de choisir ses services de table. Grand conciliabule pour l’objectif final qui est d’apporter à ses repas de l’élégance, de la joie et de la fantaisie. Mais si petite chérie s’orienterait plus vers Peppa Pig, Barbie, ou Cars, moi non, évidemment. J’ai alors cherché un conciliabule, qui nous plaise à toutes les deux et qui allie ergonomie, résistance, et…. lavable en machine.

Pour les couverts j’ai immédiatement opté pour les sets de 3 couverts ( couteau et fourchette à fruits et cuillère à dessert) de la marque Sabre. Cette jolie marque française offre une large gamme de couleurs et de motifs qui fonctionnent avec n’importe quel service, suivant ses envies, ses humeurs. Etant des répliques parfaites de couverts adultes, les enfants y adhèrent rapidement. Ma fille ayant une prédilections pour les modèles à pois et vichy mais les toiles de Jouy, les éléphants, les petites fleurs sont à croquer. vous l’aurez compris une ribambelle de modèles existent tous plus jolis les uns que les autres. Et comme tout est fait pratiquement à la demande, si vous en perdez un , alors que le modèle ou couleur n’est plus dans la collection, ils s’arrangent pour vous dépanner. Un bonheur!

Fourchette à fruit : 12,50 euros, Couteau à fruit : 15,50 euros, petite cuillère : 11,50 euros.

J’ai définitivement opté pour la mélanine. en achetant les verres Rice (qui existent en plusieurs tailles pour s’adapter parfaitement aux petites mains), solides ils existent dans absolument toutes les couleurs. Ils permettent de s’harmoniser parfaitement avec les couverts Sabre. Coté assiettes j’ai choisi celles dessinées par Natalie Lete pour Petit Jour . Les dessins floraux sont juste sublimes. Très féminins ils sont parfaits pour recevoir ses copines. mais quand un garçon pointe son nez nous optons pour le service Tête d’Animaux de chez Rice. Succès garanti chez les garçons comme chez les filles.

www.petitjour.fr

www.ricebyrice.com

www.sabre.fr