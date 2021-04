Rien ne vaut un bon chocolat, mais c’est en fait une vraie cherche au trésor si l’on souhaite un chocolat équilibré en gout, pas trop sucré (qui veut dire plus de cacao que de sucre) et qui plaise aux enfants. Je peux vous assurer que cette mission est loin d’être facile : la plus- part contiennent un maximum de cochonneries, ont un maximum de 32% de cacao (le reste du sucre), ou sont trop amer (100% cacao). Il suffit d’acheter du 100% cacao et de doser le sucre soit même me direz vous ! Pas faux mais dans la pratique finalement je mettais plus de sucre que de cacao. Ou d’acheter des carrés de chocolat et de le faire fondre dans le lait chaud. Pas faux non plus, sauf que là c’est moi qui m’enfilait en douce la plaquette. Adieu petites robes et maillots de bains.Finalement j’ai trouvé la perle rare : le chocolat en poudre Le Chocolat des Français. La boite en fer joliment décorée par l’illustratrice Jenny Bowers est remplie de 55% de cacao. Sa composition simple : cacao, sucre de canne roux. Et c’est un régal ! Seuls bémols : le prix (15 euros les 300g) et le fait que l’on doive acheter à chaque fois une boite car les recharges n’existent pas. Au vu de la consommation des rejetons de la maison, à la fin de l’année nous allons avoir 12 boites en fer. Pas très écolo !

Lors de ces supers gouters chocolatés nous avons testé Pandacraft. J’étais un peu dubitative. Mais je dois avouer que c’est juste génial. Une enveloppe, une activité manuelle, un magazine de 36 pages qui approfondis le sujet, histoire d’apprendre en s’amusant Pandacraft propose des kits adaptés à l’âge de l’enfant, une version pour les 3/7 ans (Explore) et une version pour les 8/12 ans (Makers), mais le thème est commun pour les deux tranches d’âge. Les équipes créatives de Pandacraft réfléchissent chaque mois aux thématiques pour apprendre et faire découvrir aux enfants le monde qui les entoure : 100% du contenu est original et inédit. Les kits fonctionnent par abonnement au prix de 8,90 euros par mois et sans engagement au prix de 9,90 euros. Un super moment à passer en famille pour les plus petits et à faire seul dès 8 ans.

Si on recommande ? Oui oui oui !