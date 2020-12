Ce chalet familial est situé en Suisse, plus exactement dans le pays dit « d’en haut », dont la renommée est due à la célèbre station de ski Gstaad, synonyme de luxe par excellence. Cette demeure d’exception affiche un design intérieur prestigieux où l’omniprésence du bois et de la pierre marbrière font bon ménage. Quatre étages accueillent 5 chambres spacieuses avec salles de bain attenantes, à l’aménagement confortable et à la vue splendide. A l’extérieur, il est le reflet parfait du savoir-faire ancestral des artisans d’antan.

Architecte intérieur : Thierry Lemaire

La maitresse de maison aime y regrouper sa tribu. Eté comme hiver, la petite famille s’y rejoint le temps des vacances. Un jardin extraordinaire paysagé par le père de famille qui a une prédilection pour les roses rares domine toute la vallée. Comme il se doit, l’été, les balcons arborent les géraniums locaux tandis que l’hiver ils se parent de bruyères.

La cuisine donne sur une terrasse surplombant les alpes suisses. Celle-ci a été conçue autour de la pièce maitresse : une cuisinière ancienne de chez La Cornue. Celle-ci confère à ce lieu une extraordinaire convivialité. Des carreaux de Delft ornent les murs tandis que de jolis pots en faïence, chinés par la maitresse de maison, attendent sagement sur les rebords de fenêtre.

Chaque chambre possède sa salle de bain attenante en marbre. Et chaque fois différente par des détails exceptionnellement raffinés qui caractérisent le bon goût des propriétaires.

On adore la prédominance chaleureuse du bois aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’ingéniosité de l’aménagement des chambres, les baies vitrées et les portes fenêtres en bois qui laissent passer la lumière et permettent une vue imprenable sur les alpes suisses. On aime particulièrement la chambre des invités avec vue directe sur le Gstaad Palace et ses feux d’artifice merveilleux , la Long Chair le Corbusier qui invite à se prélasser pour des moments de calme et de tranquillité.

Les 3 chambres d’enfants accueillent chacune des lits doubles et se déclinent en différents coloris, ici la chambre bleue, chambre des adolescents mâles du chalet. La bibliothèque-bureau permet de ranger les nombreux livres collectés le long des années et d’y travailler à deux si besoin.

Le salon, quant à lui, accueille un canapé over-size pouvant accueillir plus de 12 personnes permettant de grandes réunions familiales autour d’un thé pour les retours de ski l’hiver ou de longues balades en montagne l’été. Les sublimes coussins brodés à la main ont été rapporté par la propriétaires lors de l’un de ses nombreux voyages en Inde.

Ils jouent le mix and match avec le léopard des fauteuils années 30.

Au RDC, un grand espace incontournable dans un chalet de montagne est dédié à la ski-room équipée de Rack à skis, sèche chaussures de ski, bancs, vestiaires et un sauna pour le retour des pistes.

Linge de maison : maison Noël, Parquet en noyer d’Amérique, murs et plafonds en bois d’épicéa, d’arrole, et ébène de Macassar. Les salles de bains sont en pierres marbrières.

Focus sur l’arrolle, bois des montagnes suisses utilisés pour une très grande partie des murs, plafonds et meubles sur mesure du chalet: sa texture fine et la douceur qu’il procure au toucher est incomparable. Ce bois doux se travaille très facilement malgré les noeuds qui restent entiers, sans se fendre, et se démarquent par leurs couleurs chaudes accentuées. A la lumière, l’arolle se patine doucement pour atteindre des couleurs chaudes. Son parfum unique se diffuse tout au long de sa vie. Il est le bois d’excellence pour un sommeil réparateur car sa fragrance aide à apaiser et abaissent les battements du coeur durant la nuit. Ces effets bénéfiques sont scientifiquement prouvés.