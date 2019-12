C’est la bonne nouvelle ! Une peinture non toxique avec la « Norme Jouets » existe ! Oui, oui ! Vous allez pouvoir peindre la chambre de vos enfants du sol au plafond en passant par leurs jouets sans danger grâce à Little Greene. Car sachez-le, cette formidable marque a reçu la “Norme Jouets” pour TOUTES ses peintures Acryliques Mates et Acryliques Satinées. A vous les sublimes coloris qui se déclinent en une centaine de teintes….

De plus elles ne sentent presque pas et sèchent super vite. Enceinte je l’ai utilisée pour réaliser la chambre de ma fille à naître et depuis cette marque est devenue mon alliée, tout y passe : petits meubles chinés pour sa chambre, jouets, patères. Plus rien ne m’arrête .

Peinture Acrylique Mate : 29 € le litre.

Peinture Acrylique Satinée : 36 € le litre

www.littlegreene.fr