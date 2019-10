Le brossage des dents des 0-3 ans … Et oui, car dès que bébé commence à avoir des dents, il est susceptible d’avoir des caries. Et autant vous dire que la carie du bébé est nettement plus douloureuse que celle d’un enfant ou d’un adulte et qui plus est une vraie galère à soigner. Alors rien ne veut la prévention et l’éducation d’une bonne hygiène des dents par un brossage, matin et soir .

De 0-2 ans, il est recommandé de brosser les dents avec une brosse à dents très souple sans dentifrice. juste avec de l’eau, car bébé ne sait pas recracher. Pour avoir testé pas mal de brosse à dents , ici notre préférée a clairement été la GUM, une tête minuscule qui s’adapte parfaitement aux petites bouches et mini dents. Elle se décline dans des tons pastels très jolis qui ont le pouvoir de plaire aux mamans et aux enfants également.

De 2 à 3 ans, l’enfant à pratiquement déjà toutes ses dents de laits. Il sait recracher et si l’éducation du brossage a été faite depuis le début, il commence a se brosser, plus ou moins bien, les dents seul. Alors on choisit un dentifrice adapté (nos préférés étant le Fluocaril à la fraise et le Elgydium à la banane). Coté brosse à dents, c’est là où cela se corse. la GUM, devenant trop petite il a fallu en tester pas mal avant que ma fille élise sa préférée (contre toute attente pas celle en forme de chat, pas celle aux couleurs rigolotes) : une brosse à dent tout droit venue de suisse aux poils douuuuuuux, mais doouuuuux. Résultats dans la salle de bain cela donnait « pas celle là maman, celle là …. « .

Côté look, des petites paillettes, une tête de couleur, elle tient debout, mais c’et vraiment sa douceur qu’elle affectionne particulièrement. Vous vous demandez de laquelle je parle ? et bien c’est la Curaprox baby. je vous le dit cette brosse à dent est géniale ! Seul hic je dois l’avouer elle n’est pas facile à trouver en Pharmacie en France. Alors mon conseil soit vous vous la faite ramener de Suisse (so chic !) soit vous la commander en lot sur leur site directement.

Fini les crises pour le brossage, vive Curaprox, parole de maman !