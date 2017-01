Une cabane de 15 m2 au Cap-Ferret

Pour notre nouvelle rubrique « beauté version maison », nous sommes allés au Cap-Ferret. Sans une bonne dose d’imagination créative, aménager 15m² en « petit studio » est un vrai défi. Rose-Marie, de la beauty team et heureuse propriétaire a eu la gentillesse de bien vouloir nous ouvrir les portes de cette petite merveille, annexe indépendante qui fait écho à la maison principale. Une création sur-mesure construite dans l’esprit des cabanes des ostréiculteurs du Cap-Ferret.

Rose-Marie, le plan a été pensé comme celui d’une mini chambre d’hôtel pour donner une impression spacieuse et aérée. Comment avez-vous travaillé avec la décoratrice qui s’est chargé du projet ?

Nous avons travaillé en étroite collaboration. Mon brief était d’aller vers des matériaux nobles, authentiques et des produits au design intelligent dotés des dernières technologies. Faire petit, oui, mais sans négliger le luxe qui rend la vie bien plus agréable et également il ne faut pas se le cacher bien plus pratique- surtout quand l’espace est réduit.

Pour une plus grande cohérence et lisibilité, le code couleur s’est porté sur le blanc du parquet au plafond. Pour conférer à l’ensemble une atmosphère à la fois feutrée et chaleureuse tout en créant une luminosité et une unité dans le cabanon, le bois s’imposa tout naturellement. Outre son aspect isolant non négligeable, le bois offrait également une belle solution déco.

Quels choix de matériaux avez-vous fait ? Pourquoi ? Quelles sont vos bonnes adresses ?

Les murs, le plafond ainsi que la cloison de séparation de la cabane ont été habillés de lambris en pin aux larges lames et au bel aspect brossé. Côté lambris, le choix s’est porté sur le lambris fabriqué par la société SIF pour la qualité de son pin maritime issu du Massif Forestier des Landes de Gascogne (Pinus Pinaster). Le plus produit, son origine et sa fabrication sont 100 % Françaises. En plus il offre un large choix en termes de largeur (10cm, 12cm et 14cm) et de coloris.

Il allait de soi que le sol devait accueillir un parquet, lequel devenait un élément de décoration à part entière. Surtout il ne fallait pas oublier que ce même parquet, habillant également la partie salle d’eau, devait répondre à des critères tels que la résistance à l’humidité, à l’abrasion, avoir une excellente stabilité ainsi qu’un aspect régulier.

Il a été facile de se laisser tenter par le chic et l’élégance d’un chêne que proposait la collection Confluence (référence Fleur de Coton) de la Parqueterie Berrichonne. Il s’agit d’un parquet contrecollé, sur support bouleau (ce produit existe en 1200mm de long x 90mm de large, 1200mm de long x 140mm de large, 2000mm de long x 140mm de large). La parqueterie Berrichonne offre une multitude de choix de parquets collés, parquets massifs, revêtements de sols bambou, ainsi différentes largeurs et coloris. Une vraie trouvaille pour les plus exigeants !

L’entrée du cabanon dessert directement l’espace dédié à la chambre. L’idée première était de donner du style, d’aérer les volumes en intégrant une cloison pouvant accueillir un dressing pour pouvoir ranger les vêtements, le ballon d’eau chaude et également un coin « petit déjeuner ». Résultat, l’espace chambre est désormais séparé de la salle d’eau et des toilettes et le pan de cloison – à hauteur d’homme – faisant également office de tête de lit, devient un astucieux isolant phonique.

2 étagères en verre ont été disposées au-dessus de la fenêtre pour accueillir quelques objets de décoration apportant une transparence et quelques touches aériennes de couleurs sur les murs lambrissés, tout en légèreté (verre extra-clair trempé, 10 mm d’épaisseur).

Miroiterie Jacques Alti – 27, rue Augereau, 75007 Paris – 01 45 51 87 79

Vous avez réussi à exploité chaque cm2 de la salle d’eau sans faire l’impasse sur un confort optimal et en alliant l’esthétisme. Comment avez-vous fait dans 5 m² ?

En effet, ce ne fut pas évident (rires), voire même le plus grand défi. Mais aujourd’hui je suis plus que ravie, d’une superficie de 5 m², elle accueille tout le nécessaire. Pour enchanter les matins et attaquer la journée en beauté, elle a été conçue et équipée avec les éléments de la collection Xeno² développée par Allia, au look contemporain et élégant. Xeno² d’Allia est un meuble épuré, suspendu, recevant un plan de toilette de 90. Il possède 4 tiroirs, sans poignée avec système d’ouverture « pousse-lâche » ; pour des rangements optimisés et son petit plus : un éclairage interne par rampe LED (plusieurs coloris).

Xéno² Meuble 4 tiroirs 90 cm : 1 090,00 €, Xéno² plan 90 cm : 600,00 €.

Un grand miroir est posé au-dessus du lavabo pour refléter la pièce, l’agrandir visuellement en apportant de la profondeur avec une impression de « pousser les murs » de la cabane. La composition de son verre, en extra-claire de 6mm, garantit une plus grande luminosité.

La crédence de la vasque, en verre trempé laqué pur white (matière que nous allons retrouver sur les parois du fond de la douche).

Côté douche : Le rêve, la douche à l’italienne, la douche plaisir. Opale est un receveur rectangulaire ultraplat, fabriqué dans un matériau antibactérien, antiglisse, réparable déposé par Allia : leVaricor®. Son design allie esthétique et fonctionnalité dans une forme techniquement optimisée.

120cmx80cm : 1159,00 €.

Pour une plus grande sensation de liberté et alléger l’espace, les parois sont en verre trempé extra-clair (8 mm d’épaisseur) pour bénéficier de la lumière. D’entretien facile, il est garanti sans salissure et dépôt de calcaire. L’accès à la douche se fait sur un côté et se ferme par une porte pivotante sur laquelle est posé un porte-serviette créé par assaabloy.fr

La cloison du fond est habillée d’un verre trempé laqué pur white de 6mm d’épaisseur. Les plaques de verre collées au mur se substituent au traditionnel carrelage pour générer une pureté dans l’esthétisme.

Paroi de douche en verre trempé anti-calcaire8mm : 400 €

Verre trempé laqué pur white 6mm : 280€, Miroir extra-clair 6mm : 150€, Verre extra-clair trempé 10mm : 450€.

(Prix pour la gamme standard hors prise de mesures, livraison et pose, selon DTU en vigueur)

Le WC est entièrement séparé des autres pièces, malgré le peu d’espace qui lui était alloué, pour cela le choix s’est porté vers un WC suspendu haut de gamme agrémenté du nec plus ultra : une gestuelle d’hygiène qui a le pouvoir, grâce à sa technologie avancée, de remplacer la fonction du bidet d’autrefois, tout en économisant de l’espace. Mais là, ne s’arrête pas la performance du Geberit AquaClean, un discret dispositif anti-odeurs est actionné à chaque passage : les potentielles nuisances olfactives sont neutralisées à la source. Et dans un si petit espace, qui plus est ouvert, c’est juste indispensable.

SELA 4 600 €.

Côté penderie et fenêtres : jouer la matière

Pour dissimuler la penderie, le chauffe-eau et la niche « petit déjeuner », des rideaux en lin blanc conjuguent esthétisme et fonctionnalité. Cette même matière a été également employée pour la réalisation des rideaux des fenêtres avec un ajout d’effet obstruant.

Au début de l’interview, vous avez mentionné votre choix pour des produits technologiques de dernière génération. Dites-nous tout en détail !

Le Radiateur électrique Equateur 3 de Thermor m’a séduite par son design qui se fond dans la pièce. Sa haute technicité permet de réaliser un maximum d’énergie. Connecté il est pilotable à distance grâce à l’application gratuite Cozytouch (à partir de 739€).

Le sèche-serviette design connecté: un multi-fonctions étonnant. Non seulement, Symphonik de Thermor sèche les serviettes tout en délivrant une chaleur cocooning, mais en plus, grâce à ses enceintes Bluetooth® intégrées, il délivre les musiques préférées de mes invités (1 559€).

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax de Thermor fait partie de ces produits de dernière génération qui vous rendent la vie plus facile, et bien plus agréable en réalisant des économies certaines – et pas des moindres environ 75%.En effet, équipé d’une pompe à chaleur, ce ballon thermodynamique puise les calories dans l’air pour chauffer l’eau (à partir de 2 800€ hors pose).

une cabane comme une chambre d’hôtel qui allie praticité, confort et style ferret-capien. Ma fille et mon gendre l’ont essayée et ont décidé d’abandonner leur chambre pour la cabane. Comme je les comprends !

