Comment personnaliser avec style son intérieur ?

En plein déménagement, j’ai dernièrement retrouvé ma bible, à savoir le livre de déco «Home » d’India Mahdavi. Un vrai manuel de déco, où la grande prêtresse donne des conseils, apporte des réponses et des explications claires pour aménager et personnaliser avec style son intérieur.

Un de ses mantra est « un max de mix », selon elle il faut oser les mélanges : le cheap et le cher, les couleurs vives et neutres, les matières froides et chaudes. Son deuxième mantra : « à la recherche de l’espace perdu » , en clair, transformer son couloir haussmannien de 20 m de long en galerie de portraits, accrochés ou même posés au sol.

N’ayant pas de couloir de 20 m de long, j’ai décidé de jouer les accumulations en crédence dans ma cuisine à la façon d’une mini galerie contemporaine (cf photo © Vincent Ferrané pour India Mahdavi). Après sélections de mes chouchous chez la galerie Wanted (on line), j’ai choisi des tailles différentes pour jouer sur les échelles et les cadres. Un vrai plus quand on sait la galère de trouver ensuite l’encadrement idéal. Je l’ai ai reçus par la poste et hop !, ma petite cuisine est devenue tout de suite bien plus arty.

www.wantedgalerie.com