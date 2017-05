Un appartement sur fond de gris

Un appartement familial mixe art ancien et moderne sur fond de gris. Un classique-chic version moderne qui décale les codes bourgeois.

Entrée en sourdine.

Teinte noire en majesté pour une table d’Hilton McConnico entourée de gravures anciennes, surmontée d’une lanterne en soie de Thomas Boog. Un effet boite est créé par les ouvertures sur les pièces environnantes. Dans tout l’appartement le parquet en pointe de Hongrie a été rénové et contraste avec quelques pièces contemporaines.

Matière grise

La suite parentale avec terrasse a été aménagée autour d’un dressing en bois de sycomore tout spécialement créé par le designer-architecte Julien Serfaty. Pari très réussi pour cette pièce unique inspirée des années 30.

Le choix des tissus des rideaux et de la bergère joue un mix and match discret dans un camaïeu de gris ponctué de blanc. Pour plus de douceur les rideaux ont été façonnés en plis tapissiers simples piqués sur 13,5 cm. Un store en étamine de lin laisse filtrer la lumière naturelle en toute intimité. Le tout a été choisi chez Toiles de Mayenne pour sa créativité, la qualité de ses tissages, la réalisation et la finition de ses réalisations.

Coté lit, les tableaux des vues d’Alger ornent le mur. Draps Ralph Lauren.

Shopping

Rideaux en coton et lin Niagara NIA/001 (62€/m) doublés du tissus occultant Lune LUN/001 (19,70 €/m).

Store bateau en étamine de lin EL/001 (67,20€/m.

Housse de coussin en lin blanc Janeiro JAN/008 (64€/m) avec passepoil en velours de coton gris Cheverny CHV/010 (71,30 €/m).

Housse de coussin en coton et lin Viking VIK/012 (76€/m) avec passepoil assorti

Le tout Toiles de Mayenne (sur mesure)

Mélanges des genres

Pour répondre à l’anthracite du canapé, les coussins misent sur une palette de Orange (tissus Toiles de Mayenne). Ils ont tous été conçus avec un recto différents pour jouer à l’infini et ne pas se lasser. Seul lien les passepoils identiques.

Le tapis des années 50 très graphique vient ponctuer le coin salon.

Shopping

Housse de coussin de 45 x 45 lin et coton Zermatt ZER/006 (74 €/m) avec passepoil en lin Arthur ART/006 (43€/m)

Housse de coussin de 60 x 60 en lin et coton Zermatt ZER/006 (74 €/m) avec passepoil en velours de coton Cheverny CHV/007 (71,30 €/m)

Housse de coussin de 21 x 49 en velours de coton Cheverny CHV/007 (71,30 €/m) avec passepoil en lin Arthur ART/006 (43€/m)

Housses de coussin de 45 x 45, 1 face Zermatt ZER/006 (74 €/m) et 1 face en velours de coton Cheverny CHV/007 (71,30 €/m) + passepoil en CHV/007

Housses de coussin de 45 x 45, 1 face Zermatt ZER/006 (74 €/m) et 1 face Arthur ART/006 (43€/m) + passepoil en velours de coton CHV/007

Le tout Toiles de Mayenne (sur mesure)

www.toiles-de-mayenne.com