Ma fille reluque depuis ses 10 mois environ les trottinettes des autres enfants. Elle les touche, les admire, fait des « OHHHH », des « AHHHHH », tente de s’en emparer, part avec dès que cela lui est possible. Bref une passion.

Alors je me suis renseignée auprès d’autres mamans et une seule marque ressortait Micro Mobility.

Au dire de ces dames : un investissement certes, mais rentable, car ladite trottinette est inépuisable à contrario d’autres marques. Valeur Suisse madame, car oui la célèbre trottinette Micro est suisse.

Pour ses 18 mois nous avons opté pour le modèle Mini 3 en 1 deluxe (109,90 euros) : une trottinette évolutive avec barre de poussée pour les enfants de 1 à 5 ans qui le souhaitent. Pour les autres, dont ma fille qui a aujourd’hui 22 mois ; on enlève la barre et devient un simple porteur puis se transforme en trottinette classique. Ce que j’aime particulièrement c’est sa poignée en forme de O adaptée aux petites mains, le petit siège en mousse confortable, et les différentes hauteurs de siège possible. Quand l’enfant est prêt, on retire le guidon en O pour le remplacer par une barre en T.

La marque propose également des casques à partir de 1 an, accessoire indispensable pour la sécurité de nos bambins. «Mini me» adore cet accessoire qui la hisse au rang de « comme papa » puisqu’il se déplace en scooter.

Le seul hic pour nous cela a été un début très chaotique : avec la canne je n’arrivais qu’a la pousser tout droit, quand je tenter de tourner elle tombait. Idem pour ma fille qui en position porteur n’arrivait à aller ni à droite ni à gauche, uniquement tout droit (aussi douée que sa mère). Après une mise en route en appartement d’environ 3 semaines, elle a compris la navigation par transfert de poids unique (déposé par Micro). Depuis elle déambule au parc tel un petit bolide. Et comme nous n’utilisons plus la barre de poussée, tout est rentré dans l’ordre de mon côté.

Est-ce que je conseillerais cette trottinette ? Ouiiiiiii ! Car une fois maitrisée c’est le bonheur assuré.

www.micro-mobility.fr