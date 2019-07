DIY attache tétine etc

Avec la vague du DIY, j’avais envie de faire des petites choses avec mes 10 doigts tout en sachant que je ne suis clairement pas une fille douée pour ce genre de passe-temps.

Depuis un certain temps je reluquais des accroches tétines hors de prix en Liberty. Chose enviée chose faite ! Puis je me suis laissée imaginer un accroche serviette , bien pratique au resto lorsque l’on oublie le bavoir de minouchette.

Hyper facile, rapide, bref du « pour moi ».

Voici la liste de course à shopper sur creavea.fr

-biais en liberty (1 m suffit pour 2 accroches tétines ou serviettes )

-pince Vario Prim pour oeillets et pressions

-boutons pressions plastique

-ciseau chanteur

-attache bretelles

On découpe le biais selon longueur de cou de sa progéniture au ciseau cranteur, on applique les pressions à l’aide de la pince. En fonction du modèle désiré on rajoute d’un coté et de l’autre soit une attache soit rien du tout. Et hop c’est dans le sac !

Puis on se prend au jeu, on en fait des tonnes histoire d’en avoir en rab et d’en offrir aux copines.

Ensuite, j’avais depuis longtemps envie de recouvrir cette satanée boite en fer à Pannetone qua ma fille s’est attribuée et dont elle se sert comme tabouret ou comme petite table d’appoint. Elle détonnait trop dans sa chambre. alors en 2/3 mouvements j’ai recouvert de tissus autocollants (Daily like Rose pêche – Pois et bleu ciel – Mini fleurs, 4,59 euros la feuille) le couvercle et la boite en elle même. Depuis je recouvre les boites de lait pour en faire des boite à crayons, des petits rangements pour les pompons…

A stopper également sur creavea:

-3 feuilles textiles autocollants (pour une grosse boite de Panetone), pour une petite boite de céréale infantile, compter 1 feuille.

