Je suis une mère totalement flippée, un rien me taraude, alors quand il s’agit de la taille de ses chaussures pour y mettre ses si jolis petons, je flippe. Un 24 chez Jacadi, chez Little Mary ou chez Lucine, et bien ce n’est pas la même chose, et suivant le modèle dans la même marque non plus. Un vrai casse tête pour les mamans. Alors comment savoir si ses chaussures sont à sa taille ?

Je sens que vous pensez « Et bien qu’elle aille en boutique pour se faire conseiller ! » : Tout à fait d’accord, sauf que dans la même boutique on est capable de me conseiller 2 tailles différentes sur un même modèle. Je vous parle de vécu …. Franchement ce serait bien que les vendeuses soient vraiment formées.

Là je sens encore le « Bah y a un pédimètre ». Là je réponds un grand « ouiiiiiiii ! »

Car en effet c’est bien la 1ère phase. Il faut donc vérifier la taille en cm des petits pieds de notre progéniture . Puis ensuite vient l’essayage . Voici les conseils de la marque Lucine , que j’affectionne tout particulièrement de part le look rétro des modèles et la qualité vraiment au top:

Ouvrir complètement les lacets ou la boucle

Mettre les chaussures à votre enfant en laissant tout ouvert. Votre enfant doit être debout avec le poids du corps sur les pieds Bien pousser son pied vers l’avant pour que son gros orteil touche le bout Passer votre doigt entre le talon et la tige de la chaussure afin de toucher le fond (la semelle intérieure de la chaussure)

Il faut arriver à aller toucher le fond et que votre doigt soit serré. Il doit y avoir environ entre le talon de votre enfant et le bout de la semelle intérieure un espace de 0.5cm.

Tant que vous pouvez aller toucher le fond (même si votre doigt est très serré), vous pouvez encore lui mettre. Si vous ne pouvez plus du tout aller toucher, c’est trop petit. Si votre doigt n’est pas serré et s’il y a du jeu, c’est trop grand. Essayez d’ajouter une semelle. Si c’est encore trop grand, ne pas lui mettre, car il peut tomber et son pied n’est pas tenu.

De bons conseils faciles et pratiques . Merci Lucine !

www.chaussureslucine.com