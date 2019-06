Six Senses Zighy Bay Oman lance une expérience « Grandir avec Six Senses », en permettant aux parents de planifier leurs vacances en sachant que leurs enfants seront divertis de la façon la plus enrichissante et amusante qui soit, en contact avec la nature. Juste génial, dans un cadre idyllique :

Les enfants sont invités à apprendre à intéragir avec les animaux et les plantes dans la ferme et le jardin biologique du Six Senses Zighy Bay.

Accueillant des bébés chèvres, des chameaux, des poulets, des vaches et bien d’autres encore, la ferme de Dibba permet aux enfants de venir prendre leur petit déjeuner parmi les animaux. Ce qui leur permet de découvrir comment le resort s’occupe de ces animaux et de découvrir leur alimentation. Les célèbres chèvres Zighy qui vivent dans la baie et les chameaux de la ferme aiment manger les feuilles et les branches que l’on trouve sur la plage ou les montagnes voisines. Les feuilles et les fruits de pommiers, les branches et les feuilles de l’arbre neem font, entre autres, partie de leurs friandises préférées.

A travers les différents sentiers ombragés par les palmiers, les petits clients de l’hôtel peuvent se diriger vers le jardin biologique et se renseigner sur les différentes plantes et leurs bienfaits. Qu’il s’agisse de voir comment récupérer les graines de fruits et légumes, comment les semer ou prendre soin des plantes, chaque étape sera consciencieusement expliquée aux petits pour qu’ils rentrent chez eux la tête pleine de nouvelles connaissances.

Les chefs en herbe peuvent aussi apprendre à préparer leurs propres aliments sains, à comprendre le sens exact de l’agriculture biologique et à choisir les aliments les mieux adaptés à leurs besoins et à ceux de l’environnement.

Outre les séances yoga, les enfants peuvent également faire du savon, gommages ou masques avec différentes herbes et plantes médicinales et découvrir le pouvoir de chaque ingrédient .

Pendant ce temps-là les parents bullent dans un cadre somptueux. Découvrent les nombreux restaurants. Ou font de la plongée et s’approchent de la riche faune sous-marine de la région accompagnés de leurs rejetons.

Bref de vraies superbes vacances pour tout le monde.

A noter que le programme « grow with Six Senses » est gratuit pour les enfants, comme pour les adultes.Kids club à partir de 4 ans. Renseignements et réservations : reservations-zighy@sixsenses.com