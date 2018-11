Je voulais absolument vous faire découvrir le coup de coeur que nous avons eu à la maison pour Rilakkuma, petit ours né au japon en 2003. Tout mou, tout doux , son petit dos à une petite fermeture éclair pour y cacher ses trésors (tétine, voiture … la liste peut être longue).

Pas grand chose à dire de plus, sauf que son joli minois nous fait fondre et q’il parait qu’il va bientôt avoir sa série sur Netflix.

Voilà, on le te le dit Rilakkuma: on te kiffe !

PS : Rilakkuma porte une couronne de fleurs en papier H&M