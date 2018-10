Ma cabane à rêves, un bien joli nom pour une très jolie idée. J’ai rencontré sa créatrice Amandine Allard dans une autre vie, nous étions toutes les deux alors dans un bureau de tendances et c’est sur une plage par hasard que je nous nous sommes revues. Elle m’a alors parlé de cette nouvelle aventure, nous nous sommes revues et « mini-me » a tout de suite été conquise. Je vous raconte :

L’idée est juste géniale : des magnets superposables, pour jouer, imaginer, décorer. A travers des combinaisons infinies, l’enfant crée son univers et se raconte des histoires.

Ma cabane à rêves offre un temps calme, créatif qui peut facilement se partager en famille. Très joliment faits, la découpe précise et délicate en font de vrais petits objets merveilleux. Ils habillent avec poésie toutes les surfaces magnétiques de la maison.

Du haut de ses 1 an, Thalia s’est immédiatement mise à jouer avec, instinctivement elle crée un univers bien à elle. Normalement les magnets sont pour les enfants à partir de 3 ans, perso j’ai gardé en libre accès les gros, impossible à avaler, quant aux petits je les lui donne lorsque nous y jouons ensemble.

Et je dois vous avouer qu’une fois ma fille couchée il m’est arrivé plusieures fois de m’amuser avec, parfois pendant une vraie heure. Un moment de pure créativité et parfois même de méditation. J’adore !

Amandine , maman avertie qui pense à tout, à crée plusieurs univers : les alphabets, la fabrikabois … et conseille de ne pas jetez le support. La planche aux formes découpées peut servir de puzzle aux plus petits et de pochoirs aux plus grands.

Juste génial !

Magnets à partir de 14 euros

www.macabaneareve.com