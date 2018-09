La gigoteuse demi-saison Aden&Anaïs

Depuis que ma fille se met debout dans son lit, la gigoteuse dite classique avec pressions aux épaules ne fait plus l’affaire. Elle se défait à chaque fois.

Depuis qu’elle bouge de plus en plus, la forme « sac de couchage » n’est clairement plus adaptée. Elle grognasse car loin d’être à l’aise.

Alors gros dilemme : passer à la couette alors qu’elle n’a que 12 mois ? Pas pour nous, trop dangereux encore. Je n’en dormirai pas.

Après pas mal de recherche, je suis finalement tombée sur les gigoteuses de la marque Aden&Anais. Cette marque Anglaise a fait de celles-ci de vrais best-sellers : coutures apparentes afin que bébé soit parfaitement à l’aise, grande fermeture éclair au milieu et installée en sens inverse pour éviter tout risque que bébé s’amuse avec et l’enlève à sa guise (et ce qui facilite les change nocturnes).

Et surtout… les trois points qui ont fait de moi une addicte :

-un vrai choix de tailles (du S au XL) : ma fille étant bien plus grande que la moyenne c’est donc juste une panacée.

-un choix de différents TOG. A ma connaissance les seuls à proposer un TOG 1,7 pour la demie saison (soit chambre entre 21 et 23 degrés). Juste génial ! Ni trop chaud, ni trop froid, ma fille est bien, donc 0 réveils nocturnes.

-une forme évasée qui permet à ma puce de bouger, écarter les jambes, faire le grand écart si bon lui semble.

En lange, la gigoteuse est très douce, donc immédiatement adoptée.

Coté look, juste parfait!. J’ai toujours voulu des turbulettes unies blanches pour se marier au maximum avec la déco d’une chambre d’enfant très classique. Aden&Anaïs ne proposant que des imprimés, j’ai choisi ces petits pois qui se marient parfaitement avec le tour de lit brodé à la main de chez Baudou.

Alors oui je recommande Aden&Anaïs et je dirais même : nous recommandons, Thalia et moi, cette marque bien pensée. Nous testerons bientôt la TOG hiver (2,5), on vous racontera tout, car là encore la marque innove quand la concurrence ne propose que du 2.

Gigoteuse multi épaisseur TOG 1,7 : 54 euros

adenandanais.fr